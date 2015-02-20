منشاء ریزگردهای بحران آفرین/ پایتخت در معرض تهدید

رحمت‌الله حافظی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه گرد و غبار بر اساس نقشه‌های هواشناسی قابل رصد کردن است، اظهار داشت: این ریزگردها یا منشاء داخلی دارد یا خارجی و در یک سال گذشته عمده ریزگردهای تهدیدکننده سلامت مردم منشاء داخلی داشتند و تنها ۸ روز از روزهایی که هوا به دلیل ریزگردها آلوده بود، این ریزگردها منشاء خارجی داشتند.

وی با بیان اینکه تصمیم گیری در مسائل زیست محیطی باید منطقه ای باشد، گفت: کشورهای منطقه باید با همفکری راهکارهایی برای کاهش آلودگی‌های زیست محیطی بیاندیشند، اما به جز این موارد خود ما نیز باید برای ریزگردهای داخلی فکری کنیم و با برنامه های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت راهکارهایی برای مقابله با آلاینده‌ها تدوین، مصوب و ابلاغ کنیم.

حافظی در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال کوچ ریزگردهای خوزستان به آسمان پایتخت وجود دارد، تصریح کرد: این موضوع قابل پیش بینی نیست و سازمان هواشناسی می تواند بر اساس وضعیت جوی و جهت وزش باد و سرعت آن، این موضوع را پیش بینی کند.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، بیابان های اطراف پایتخت را برای وضعیت جوی تهران تهدید کننده دانست و افزود: بیابان های اطراف تهران به ویژه کارخانه شن و ماسه در جنوب غربی پایتخت بسیار تهدید کننده است که برنامه‌هایی برای توقف این کارخانه و تبدیل ۴۰۰ هکتار معدن شن و ماسه به فضای سبز داریم.