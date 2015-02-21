محمدمهدی تندگویان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ساختمان تجارت جهانی فردوسی باید ایمن‌سازی شود، گفت: ما از روز اول تاکیدی برای تخریب این ساختمان نداشته و نداریم بلکه ما می گوییم این ساختمان باید ایمن‌سازی شود.

وی ادامه داد: تخلفات این مجتمع در کمیسیون ماده ۱۰۰ بررسی شده و بر اساس احکام این کمیسیون بخشی قلع و بخشی شامل حامل جریمه می شود، اما این موضوع مورد تاکید شورا نیست بلکه موضوع قابل توجه برای ما ایمن سازی این سازه است. ما از ابتدا نه قصد تخریب داشته ایم و نه خواسته ایم جلوی فعالیت های آن را بگیریم فقط می گوییم تا ساختمان ایمن سازی نشده، حق بهره‌برداری از آن را ندارید.

تندگویان در پاسخ به این پرسش که ساختمانی با این حجم هزینه و تبلیغات منطقی است که نقشه‌های سازه‌ای نداشته باشد، توضیح داد: هیچ چیز این سا ختمان منطقی نیست این ساختمان یک فاجعه سازه‌ای است، اما اعتقاد داریم در این مرحله امکان ایمن‌سازی آن وجود دارد و شورا تا پایان ایمن‌سازی کامل مجتمع بر آن نظارت خواهد داشت.