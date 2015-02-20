انهدام باند سه نفره زورگیران عاشق طلا

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت ۱۳ روز چهارم بهمن ماه امسال، از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ وقوع یک فقره دستگیری سارقان زورگیر به کلانتری ۱۵۲ خانی آباد اعلام شد.

با حضور مأموران کلانتری در محل اعلام شده در خیابان ماهان و انجام بررسی های اولیه مشخص شد که جوانی ۲۵ ساله توسط اهالی محل و در حالیکه تلاش داشته تا به همراه سایر همدستانش از محل سرقت متواری شود، توسط اهالی محل دستگیر شده است.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع زورگیری و به دستور شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۴ تهران، پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و یکی از شاکیان که خانمی ۵۶ ساله بود پس از حضور در پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: به همراه همسرم در حال بردن یک تخته فرش به داخل ساختمان بودیم که سه سرنشین یک دستگاه موتور سیکلت به بهانه کمک کردن برای بالابردن فرش، وارد حیاط منزل شدند؛ ناگهان آنها با تهدید چاقو به سمت من و همسرم حمله ور شده و اقدام به سرقت طلا و جواهرات من کردند؛ در حالیکه همسرم با آنها درگیر شده بود، آنها به شدت او را زیر مشت و لگد گرفته بودند و من نیز برای نجات جان همسرم، با فریاد زدن از همسایگان درخواست کمک کردم که همسایه ها متوجه موضوع شده و به کمک ما آمدند.

متهم محمود ۲۵ ساله که در زمان دستگیری یک قبضه قمه و همچنین سیم چین مورد استفاده در سرقت ها برای جهت بریدن طلا و جواهرات از وی کشف شده بود، در همان تحقیقات اولیه صراحتا به تلاش به زورگیری از شاکیه و استفاده از سلاح سرد برای سرقت و همچنین قدرت نمایی با چاقو برای شهروندان اعتراف کرد و همچنین در بررسی سوابق متهم مشخص شد که تنها دو ماه از سابقه آزادی وی گذشته است.

متهم در اعترافات خود ضمن معرفی دو همدستش به‌نام‌های جواد و امید، به کارآگاهان گفت: در منطقه خانی آباد در حال عبور از داخل یک کوچه بودیم که متوجه شدیم یک زن و همسرش برای بردن یک تخته فرش به پشت بام محل سکونتش از جوانان محل درخواست کمک می کنند.



در همین زمان متوجه النگوهای زن شدیم و تصمیم گرفیتم تا به بهانه کمک وارد حیاط خانه شده و النگوهای وی را سرقت کنیم.

در حالیکه این زن و شوهر تصور می کردند که ما از بچه های همان محل هستیم، به بهانه بالا بردن فرش به پشت بام وارد حیاط خانه آنها شده و در یک لحظه، من دهان زن و جواد نیز دهان مرد را گرفت و امید با قیچی، النگوهای پیرزن را قیچی کرد.

متهم در خصوص نحوه دستگیر شدن خود نیز به کارآگاهان گفت : در هنگام فرار و با فریادهای زن، همسایه ها که متوجه موضوع شده بودند با ما درگیر شدند؛ امید و وجواد توانستند از محل متواری شوند اما یکی از اهالی محل با قاپیدن سوئیچ موتور مانع از روشن شدن موتورسیکلت شد و در حالیکه تنها مانده بودم، توسط اهالی محل دستگیر شدم.

با توجه به شیوه و شگرد سرقت ها و اعتراف صریح متهم به ارتکاب سرقت های مشابه در مناطق جنوب و جنوب غرب تهران، شناسایی شکات و مالباختگانی که بدین شیوه و شگرد مورد سرقت و زورگیری قرار گرفته بودند، در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

یکی دیگر از شکات نیز که پس از حضور در پایگاه پنجم پلیس آگاهی موفق به شناسایی متهم شده بود، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : برای انداختن زباله به سر کوچه رفته بودم که به رفتار مشکوک سه سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت مشکوک شدم؛ به همین خاطر سریعا به خانه بازگشتم که دیدم موتور در ابتدای کوچه ایستاده است. سریعا اقدام به باز کردن در خانه کردم که ناگهان یکی از موتورسواران که پشت ماشین مخفی شده بود خودش را به من رساند و با گذاشتن دست بر روی دهانم سعی کرد تا مرا به زور وارد خانه کند که با مقاومت و فریادهای من، همسایه ها به کمک من آمده و آنها به سرعت از محل متواری شدند.

با تحقیقات از محمود ، مشخص شد که یکی از سرقان به‌نام جواد ۲۸ ساله، پسرعموی وی است که به همراه دیگر عضور گروه به نام امید در خانه ای مجردی در شهرک واوان زندگی کرده و در واقع این محل را به مخفیگاهی برای خود تبدیل کرده اند.

بلافاصله مخفیگاه متهمان در شهرک واوان شناسایی و در مراجعه کارآگاهان به محل مشخص شد که این دو متهم اقدام به تغییر مخفیگاه خود کرده اند.

در شرایطی که تصور می شد هیچگونه اطلاعاتی در خصوص مخفیگاه جدید متهمان وجود ندارد، کارآگاهان با انجام تحقیقات پلیسی موفق به شناسایی مخفیگاه جدید متهمان در شهرک شاهد واقع در شهر جدید اندیشه شدند.

جواد و امید که تصور نمی کردند که مخفیگاه جدید آنها به این سرعت از سوی پلیس شناسایی شود، با آسودگی کامل در داخل مخفیگاهشان در حال استراحت بودند که کارآگاهان پایگاه پنجم آگاهی خود را به بالا سر آنها رسانده و بدون آنکه متهمان موفق به کوچکترین اقدامی برای مقاومت و فرار کنند، هر دوی آنها را دستگیر و به پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند.

متهمان پس از انتقال به پایگاه پنجم و مواجه حضوری با همدست خود و اطلاع از اعتراف صریح محمود در خصوص ارتکاب سرقت های متعدد، ضمن تأیید اظهارات همدست خود به انجام ده‌ها فقره سرقت به شیوه گردنبندقاپی نیز اعتراف کردند. متهمان در خصوص شیوه و شگرد انجام گردنبند قاپی، به کارآگاهان گفتند: اگر سوژه در داخل پیاده رو بود، یک نفر از موتور پیاده می شد و پس از چنگ زدن گردنبند و انجام سرقت، به سرعت بر روی موتور که چند متر جلوتر ایستاده بود می پرید و به سرعت از محل دور می شدیم؛ اگر سوژه را در داخل ماشین شناسایی می کردیم، ابتدا از پشت سر اقدام به ایجاد تصادف ساختگی از طریق زدن موتور به ماشین می کردیم تا سوژه برای بررسی تصادف از ماشین پیاده شود که در این زمان و با استفاده از غفلت راننده، اقدام به سرقت گردنبند راننده کرده و در مسیر خلاف جهت حرکت خودروها از محل متواری می شدیم.

بر اساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ، سرهنگ کاراگاه احمد نجفی، رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام خبر دستگیری خریدار اموال مسروقه در شهرک صالحیه و کشف مقادیری از اموال مسروقه گفت: با توجه به اعتراف صریح متهمان به ارتکاب انواع سرقت ها به شیوه زورگیری، قیچی زنی و همچنین گردنبند قاپی از عابران و سرنشینان خودروهای سواری، با هدف شناسایی دیگر جرایم ارتکابی و همچنین سایر شکات و مالباختگان، دستور انتشار بدون پوشش تصاویر هر سه متهم از سوی مقام قضایی صادر شده است.

رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ از کلیه شکات و مالباختگانی که موفق به شناسایی تصویر متهمان شدند خواست تا برای پیگیری شکایت خود به نشانی پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ، واقع در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.