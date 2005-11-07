به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر" ، محمد آفريده مديرعامل سابق مركز گسترش سينماي مستند و تجربي و كارشناس سينما، در گفت و گو با ستاد خبري جشنواره سينمايي - تلويزيوني " ايدز " با بيان اين مطلب گفت: امروزه دردنيا، راجع به بازتاب معضلات اجتماعي و بهداشت جامعه حرف اول را سينما وهنرهفتم مي زند. درجامعه ما ، مشكل ازعدم درك ظرفيت سينما توسط مسئولين و دست اندركاران حوزه هاي مختلف ناشي مي شود. در حالي كه به اعتقاد من، به وسيله سينما مي توانيم جامعه سالم تري داشته باشيم.

وي خاطر نشان كرد: سينما به اين خاطر كه زبان تصوير است تعداد مخاطب بيشتري را مي تواند درگير كند و مخاطب در سطوح مختلف درگير حوزه سينما مي شود. با سينما بهترمي توان درحوزه سلامت و سايرحوزه ها تاثيرگذار بود وسينما مي تواند به جامعه هشدارهايي بدهد كه ضروري است .

وي سينماي اجتماعي را از ژانرهاي مهم سينماي كشورخواند و يادآور شد: اين سينمايي است كه مي تواند نكات پيچيده لايه هاي اجتماع را بررسي كند و به دست اندركاران و مسئولان براي ارزيابي دقيق فضاي اجتماعي كمك نمايد.

اولين جشنواره سينمايي - تلويزيوني مبارزه با ايدزتوسط مركزحمايت از هنر سينما با همكاري معاونت سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خانه سينما وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي در تهران برگزارمي شود .