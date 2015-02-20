چشم و هم چشمی ها در جامعه کنار گذاشته شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسینی ظهر جمعه در جمع نماز گزاران خرمدره در خطبه اول با اشاره به شخصیت والای حضرت زینب(س) افزود: ایشان سرشار علوم و معارف اسلامی بود و این بانوی بزرگوارالگوی زنان و مردان است.

وی اظهار داشت: هرکس یک شبانه روز از مریض پرستاری کند در قیامت با حضرت ابراهیم محشور خواده شد.

امام جمعه خرمدره به یکم اسفند روز تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی اشاره کرد و افزود: این تحریم نشان دهنده قدرت مرجعیت و پیوند مردم و مرجعیت بود و امروز غربی ها فکر می کنند اگر مرجعیت را از بین ببرند برنده میدان هستند.

امام جمعه خرمدره به نحوه وام دهی بانکها اشاره کرد و گفت: وام ۲۰ درصد حرام قطعی است. ما بانک های امروز را نمی توانیم اصلاح کنیم خودمان را که می توانیم اصلاح کنیم.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به دیدار مردم آذربایجان با مقام معظم رهبری اشاره کرد گفت: امریکا به هیچ وجه به ما خدمت نمی کند.

وی همچنین گفت: تحریم های اقتصادی پیش از قضایای هسته ای نیز وجود داشت نفتی بودن و دولتی بودن مشکل اقتصاد کشور است.

امام جمعه خرمدره به فساد های اقتصادی اشاره کرد و گفت: متخصصین باید طرح و ایده بدهند و به فکر کشور خود باشند ایرانی نیز در وقت خود اروپارا تحریم می کند.