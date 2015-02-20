دولتمردان از اسراف و تجملگرایی خودداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه بناب با تاکید بر اینکه توجه مردم و مسئولان به پیامهای مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی ضروری است، افزود: این نظام تنها در حرکت بر روی مسائل اقتصادی می تواند آسیب ناپذیر باشد.

وی با اشاره به طرح مسائل اقتصادی در نامگذاری سال ها از سوی مقام معظم رهبری در سالهای اخیر اظهار داشت: رهبری بر میانه روی در همه امور مخصوصاهزینه کردن در مسائل مالی تاکید ویژه ای دارند.

امام جمعه بناب با بیان اینکه تندی و کندی در هر اموری آفت بوده و مشکل ساز است، ادامه داد: میانه روی در مسائل و امور متفرقه عموماً در مسائل اقتصادی از اهم واجبات است و باید مسئولان با برنامه عمل کنند و اعتدال را در تمام امورات پیشه کنند.

وی با بیان اینکه امروز نباید ثروت ملی کشور را که بایستی درامر تولید و اشتغال جوانان بکار گرفته شود، در احداث ساختمان های مجلل و آنچنانی و همچنین خرید خودروهای گران قیمت صرف کنیم، افزود: متأسفانه امروز درکشور شاهد هستیم که مبلغ ۸ میلیارد تومان را برای خرید یک خودرو گران قیمت هزیه می کنند که این مبلغ با کل اعتبار عمرانی یک شهرستان برابر است.