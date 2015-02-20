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۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۲۴

حجت الاسلام حسینی خبر داد:

برگزاری۱۱۸ محفل قرانی با حضور قاریان بین المللی در آذربایجان شرقی

برگزاری۱۱۸ محفل قرانی با حضور قاریان بین المللی در آذربایجان شرقی

تبریز - دبیر ستاد عالی سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم از برگزاری۱۱۸ محفل قرانی با حضور قاریان ملی و بین المللی در آذربایجان شرقی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید شهاب الدین حسینی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تا ۱۰ اسفند ماه نیز ۲۱۳ محفل قرانی دیگر در استان برگزار می شود، افزود: محمد جواد کاشفی، محمد جواد علمی، حمیدرضا احمدی وفا، جعفر فردی، صمد محمدزاده، سید جواد حسینی، قاسم مقدسی از جمله قاریان بین المللی هستند که در این محافل حضور دارند.

وی با اشاره به اینکه احمد شحات احمد سید قاری مصری به مناسبت برگزاری سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قران کریم و حضور در کرسی های تلاوت قرانی وارد تبریز شده است، ادامه داد: این قاری مصری در محافل قرآنی در شهرستانهای تبریز، سهند، مرند، شبستر، عجب شیر، بناب، مراغه و آذرشهر حضور می یابد.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به اینکه قاری بین المللی "سید احمد شحات احمد" در مساجد سالار، انگجی، امام صادق (ع) ولی عصر (عج)، شنب غازان و دانشگاه تبریز، حسینیه سپاه عاشورا، لشگر ۲۱ حمزه و امام زاده سید ابراهیم در تبریز به قرائت می پردازد، گفت: همچنین همایش های "علامه طباطبائی و قرآن " و " استاد شهریار و قرآن " در کنار این مسابقات در تبریز برگزار می شود.

وی از برپایی کرسی های تلاوت قرآن باحضور قاری مصری و قاریان ملی و بین المللی خبر داد و اظهار داشت: تجلیل از پیشکسوتان، خادمان و فعالان قرآنی و برپایی نمایشگاه بزرگ فعالیت های قرآنی استان ازجمله برنامه های جنبی این دوره از مسابقات سراسری قرآن کریم در تبریز است.

کد مطلب 2501491

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