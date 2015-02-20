ایران با پیروزی برابر ترکیه در رده سوم جهان ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار رده بندی رقابتهای جام جهانی کشتی فرنگی عصر امروز بین تیمهای ایران و ترکیه در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی برگزار شد که در نهایت تیم ملی کشتی فرنگی ایران موفق شد حریف قدرتمند خود را با نتیجه 6 بر 2 شکست دهد و عنوان سومی جهان را از آن خود کند.

وزن ۵۹ کیلوگرم: محسن حاجی‌پور (برنده با ضربه فنی)--- یهان کاراکوش

وزن۶۶ کیلوگرم: افشین بیابانگرد (برنده به دلیل عدم حضور حریف)--- آتاکان یوکسل

وزن ۷۱ کیلوگرم: پیام بویری ۶ (برنده)--- یونس اوزیل (صفر)

وزن ۷۵ کیلوگرم: یوسف اخباری ۲ --- امره کوش ۷ (برنده)

وزن ۸۰ کیلوگرم: حبیب اله اخلاقی ۱۰ (برنده) --- اصلان آتم ۲

وزن ۸۵ کیلوگرم: داود عابدین زاده ۲ (برنده)--- متهان باشار (صفر)

وزن ۹۸ کیلوگرم: مهدی علیاری یک (برنده) --- فاتح باشکوی یک

وزن ۱۳۰ کیلوگرم: بهنام مهدیزاده 2 --- رضا کایالپ 10 (برنده)