  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۷:۱۶

جام جهانی کشتی فرنگی- تهران؛

ایران با پیروزی برابر ترکیه در رده سوم جهان ایستاد

ایران با پیروزی برابر ترکیه در رده سوم جهان ایستاد

تیم ملی کشتی فرنگی ایران در دیدار رده بندی رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۵ تهران موفق شد با شکست تیم ترکیه به عنوان سومی دست یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار رده بندی رقابتهای جام جهانی کشتی فرنگی عصر امروز بین تیمهای ایران و ترکیه در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی برگزار شد که در نهایت تیم ملی کشتی فرنگی ایران موفق شد حریف قدرتمند خود را با نتیجه 6 بر 2 شکست دهد و عنوان سومی جهان را از آن خود کند.

وزن ۵۹ کیلوگرم: محسن حاجی‌پور (برنده با ضربه فنی)--- یهان کاراکوش

وزن۶۶ کیلوگرم: افشین بیابانگرد (برنده به دلیل عدم حضور حریف)--- آتاکان یوکسل

وزن ۷۱ کیلوگرم: پیام بویری ۶ (برنده)--- یونس اوزیل (صفر)

وزن ۷۵ کیلوگرم:  یوسف اخباری ۲ --- امره کوش ۷ (برنده)

وزن ۸۰ کیلوگرم: حبیب اله اخلاقی ۱۰ (برنده) ---  اصلان آتم ۲

وزن ۸۵ کیلوگرم: داود عابدین زاده ۲ (برنده)--- متهان باشار (صفر)

وزن ۹۸ کیلوگرم: مهدی علیاری یک (برنده) --- فاتح باشکوی یک

وزن ۱۳۰ کیلوگرم: بهنام مهدیزاده 2 --- رضا کایالپ 10 (برنده)

کد مطلب 2501498

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه