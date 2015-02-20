سرهنگ حسن خسروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه هیچ مشکلی برای تردد در راهای استان سمنان وجود ندارد اظهار داشت: تمام راههای استان باز و ترافیک روان بوده و فقط گردنه ها برفگیر است.

وی اضافه کرد: به دلیل بارش برف، گردنه های خوش ییلاق و توسکستان شاهرود لغزنده است و رانندگان ضمن تجهیز خودروهای خود به زنجیر چرخ با احتیاط رانندگی کنند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هم اکنون تردد دراین محورها برقرار است، افزود: رانندگان در محورهای شاهرود - آزاد شهر و توسکستان - گرگان با احتیاط بیشتری برانند.

خسرو جردی با بیان اینکه احتمال دارد بارش برف تا ساعت های آینده نیز ادامه یابد از رانندگانی که قصد عبور از این محورها را دارند، خواست قبل از حرکت از وضعیت جاده و اوضاع جوی منطقه مطلع شوند و سپس حرکت کنند.

وی از هموطنان خواستار اجتناب از سفرهای غیرضروری شد و گفت: رانندگان در صورت ضرورت تجهیزات زمستانی به ویژه زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

سرپرست پلیس راه استان سمنان بازدید دوره ای خودرو و اطمینان از عملکرد صحیح موتور، بخاری، برف پاک کن، چراغها و لاستیک ها و سیستم های ایمنی وسایط نقلیه از قبیل سیستم ترمز و انتقال قدرت و همچنین پر بودن باک سوخت را از مهمترین توصیه های پلیس راه دانست و خاطر نشان کرد: تجهیز خودرو به زنجیر چرخ، لباس گرم، پتو، خوراکی خشک و قابل نگهداری در خودرو از ضروریات مسافرت با خودرو شخصی در فصل سرما است.

خسرو جردی در خاتمه گفت: تمامی اکیپ‌های راهداری در محورها و گردنه‌های سخت‌گذر و کوهستانی استان مستقر بوده و از مسدود شدن این مسیرها جلوگیری می‌کنند.