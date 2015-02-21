سید حبیب حسینی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: بیش از ۴۰۰ دانش آموز پسر شهرستان در مقطع راهنمایی در قالب ۱۰ کاروان به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

فرمانده سپاه ناحیه لنگرود با بیان اینکه این دانش آموزان به مدت ۴ روز در مناطق عملیاتی شلمچه، اروندکنار، هویزه، مزار شهدای آبادان و رزمایش مردان آسمانی حضور خواهند داشت، افزود: این دانش آموزان در برنامه‌های یادمان‌های دفاع مقدس و بیان خاطره از زبان رزمندگان و جانبازان شرکت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: آشنایی با فرهنگ ایثار و شهادت و تجدید میثاق با شهدای دفاع مقدس از اهداف اعزام دانش آموزان به مناطق عملیاتی دوران هشت سال دفاع مقدس است.

حسینی تصریح کرد : این سومین اعزام دانش آموزی راهیان نور بود و پیش از این دو گروه از دانش آموزان دختر و پسر به مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور اعزام شده بودند.

فرمانده سپاه ناحیه لنگرود گفت : به همراه هر کاروان یک روحانی و یک راوی دفاع مقدس نیز به منظور راهنمایی و آشنایی دانش آموزان با احکام شرعی و رشادت رزمندگان ذفاع مقدس حضور دارند.