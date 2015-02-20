دین و ولایت فقیه امانت خداست/حقوق پرستاران متناسب با کارشان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی ظهر جمعه در خطبه نماز عبادی سیاسی جمعه همدان با بیان اینکه پیامبران الهی آمدند تا انسانها را از ظلمت خارج و به روشنایی برسانند، اظهار داشت: خدای تعالی بر عهده تک تک انسانها تکالیفی قرار داده است.

وی با اشاره به احادیثی افزود: عده ای در چارچوب دین خدا تکلیف استحفاظی دارند.

نماینده فقیه در استان و امام جمعه همدان با بیان آنکه مستحفظ کسی است که ذات مقدس الهی تکلیفی بر عهده او قرار داده و از او خواسته تا از امانت ها با تمام قدرت محافظت کند، اذعان داشت: تمام بندگان خدا در کنار تکالیف الهی تکلیف استحفاظی دارند.

آیت الله محمدی ادامه داد: این موضوع از سلسله حقایقی از دین است که به فراموشی سپرده شده و باید به آن پرداخته شود.

وی احیا سنت های الهی و از بین بردن بدعت ها در دین را از اهداف ظهور امام زمان (عج) دانست و افزود: باید وظایف مستحفظان را بدانیم.

نماینده فقیه در استان و امام جمعه همدان با اشاره به خطبه هایی از نهج البلاغه، گفت: از نشانه های اهل تقوا، حفاظت از مواردی است که از او خواسته شده و او آنها را ضایع نکرده است.

آیت الله محمدی خانواده، همسر و اولاد را از امانت هایی دانست که حفاظت آن بر انسان واجب است، بیان کرد: عده ای مستحفظ علم خدا، برخی دین، کتاب خدا و عده ای دیگر مستحفظ اسرار الهی هستند.

وی با بیان اینکه شایسته ترین کسانی که حفاظت دین خدا به آنان سپرده شده افرادی هستند که هر کجای دین که شکسته شده را ترمیم می کنند، ادامه داد: این افراد دین خدا را سرپا نگه می دارند و تمام جوانب دین را حفاظت کرده و در اختیار مردم قرار می دهند.

نماینده فقیه در استان و امام جمعه همدان با بیان اینکه مستحفظ خود اهل عمل است، گفت: دین و ولایت فقیه امانت خداست و مسئولیت استحفاظی ما نیز در این محدوده است.

آیت الله محمدی با اشاره به اینکه با وجودی که همه کشورها در آشوب هستند، ایران در آرامش و آسایش است، افزود: به برکت ولایت فقیه این آرامش در کشور وجود دارد.

وی سنگین ترین وظیفه امامان را حفاظت از دین عنوان کرد و ادامه داد: امامان یکی پس از دیگری از دین حفاظت کردند و امام خمینی (ره) نیز فرمودند که نگدارید دین به دست نااهلان بیفتد.

نماینده فقیه در استان و امام جمعه همدان علما و فقها را در دوران غیبت امام زمان (عج) مصداق بازر مستحفظین دانست و بیان کرد: هر کس در محدوده ای باید بداند حوزه استحفاظی اش چیست و نسبت به چه چیزی مستحفظ است.

آیت الله محمدی با اشاره به سالروز ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، گفت: این بانو جزو مستحفظین قدر دین خدا بودند و در روز عاشورا و دوران اسارت حفاظت و حراست حجت خدا و دین خدا را برعهده داشتند.

وی با اشاره به اقدامات خوب وزیر بهداشت در راستای توسعه بهداشت و درمان، افزود: وظیفه سنگینی در بیمارستان ها بر عهده پرستاران است.

نماینده فقیه در استان و امام جمعه همدان با اشاره به حقوق بالای پزشکان، عنوان کرد: حقوق پرستاران باید متناسب با کارشان باشد و علی القاعده باید حقوق پرستار و پزشک یکی باشد.

آیت الله محمدی همچنین به روز بزرگداشت خواجه نصیر طوسی در هفته جاری اشاره کرد و گفت: وقتی مغول به ایران حمله کرد و همه جا را به خون و آتش کشید تنها یک روحانی در مقابل لشکر مغول ایستاد و ما باید شخصیت خواجه نصیر طوسی را به خوبی بشناسیم و به دیگران معرفی کنیم.