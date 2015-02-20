کشور باید با تکیه بر توان داخلی از اتکا به بودجه نفتی رها شود

به گزارش خبرنگار مهر، نماز جمعه این هفته کرمانشاه به امامت آیت الله شیخ مصطفی علما نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در مسجد جامع شهر کرمانشاه برگزار شد.

آیت الله علما در خطبه های نماز جمعه این هفته اظهار داشت: یکی از مهم ترین مسائلی که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیرشان با مردم آذربایجان شرقی به آن تاکید کردند این بود که اقتصاد کشور بایستی مورد توجه جدی قرار بگیرد و در این راستا توصیه هایی را مطرح کردند.

وی افزود: آنچه که رهبر معظم انقلاب در این دیدار بیش از همه به آن تاکید کردند موضوع فروش نفت کشور و وابستگی های اقتصاد به این فروش است.

علما با اشاره به اینکه خام فروشی نفت در شرایطی که ایران توانایی تبدیل را دارد موضوع دیگری بود که در این دیدار به آن اشاره شد، گفت: در این شرایط ایران بایستی با تکیه بر توان داخلی بتواند خود را از وابستگی به بودجه های نفتی رها کند.

به گفته امام جمعه کرمانشاه ایران بایستی در راه توانمندسازی اقتصاد علاوه بر توسعه بخش های مختلف نظیر کشاورزی، در راه افزایش کارخانجات اصلی نیز قدم بردارد.

علما همچنین به بخش دیگری از تاکیدات رهبر معظم انقلاب با موضوع پرداخت مالیات اشاره کرد و گفت: در راستای گسترش عدالت در جامعه بایستی پرداخت مالیات در کشور مورد توجه قرار بگیرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در بخش دیگر خطبه های این هفته به ویژگی های انسان مومن اشاره کرد و گفت: مهم ترین ویژگی هایی که یک مومن باید داشته باشد این است که در راه حق ایستادگی کند.

وی افزود: نداشتن شک و تردید در صراط مستقیم دیگر مسئله ای است که یک مومن باید در راه خود به آن توجه داشته باشد.

علما گفت: امام صادق (ع) می فرمایند که ایمان 2 نوع است که یکی از آن ها ماندگار و دیگری عاریه ای است.

وی در ادامه خطبه های این هفته به سالروز مناسبت های اسفند ماه اشاره و تصریح کرد: اول اسفند ماه سالروز صدور فتوای تاریخی میرزای شیرازی در خصوص تحریم تنباکو است که رخدادی مهم در تاریخ مرجعیت است.

علما گفت: این فتوا قدرت های بزرگ آن زمان را شکست داد که نشان دهنده این است که مرجعیت شیعه در میان اجتماع جایگاهی محکم دارد.

امام جمعه کرمانشاه در پایان به سالروز روحانیت و دفاع مقدس در اول اسفند، انفجار حرمین عسگرین در سوم اسفند و روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس در پنجم اسفند ماه اشاره کرد.