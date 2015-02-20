تساوی شاگردان کمالوند و قلعه نویی در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های هفته بیست و یکم لیگ برتر از عصر امروز دو تیم آبی پوش گسترش فولاد و استقلال در تبریز در ورزشگاه اختصاص تیم تبریزی به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان ۴۵ دقیقه اول با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

قضاوت این دیدار که با حضور ۵ هزار نفری طرفداران تیم آبی پوش تبریزی در جریان است بر عهده احمد صالحی و کمک های حسن ظهیری، سجاد طوری و علی صفایی است.

هم اکنون استقلال از ۲۰ بازی ۳۷ امتیاز دارد و در مکان سوم جدول و پایین تر از تیم های نفت و تراکتورسازی قرار گرفته است و گسترش فولاد نیز از ۲۰ بازی گذشته خود تنها ۱۸ امتیاز دارد و در مکان پانزدهم جدول ۱۶ تیمی لیگ قرار گرفته و می تواند با کسب سه امتیاز برابر آبی پوشان تهرانی خود را تا رده ۱۱ بالا بکشد.