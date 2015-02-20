مهمانسرای مهرانه بخشی از دغدغه های بیماران را حل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری ظهر جمعه در مراسم افتتاح مهمانسرای کلینیک خیریه مهرانه با اشاره به اینکه مهرانه در عرض سه سال توانست کار ساخت کلینیک را عملیاتی کند افزود: مهرانه افتخاری برای مجموعه مهرانه و شهر زنجان است که با مشارکت مردم خیر زنجان این کار بزرگ را به سامان رساند.

وی با اشاره به بازدید رئیس مجلس از کلینیک مهرانه بیان کرد: در این بازدید که رئیس مجلس درباره کار بزرگ مهرانه چنین توضیح داد که انجام چنین کار در این مدت زمان کوتاه از عهده دولت ساخته نبود که مسئولان مهرانه با پیگیری های خود و کمک مردم این کار را انجام دادند.

انصاری با اشاره به مهمانسرای مهرانه گفت: هزینه احداث مهمانسرای مهرانه را خانواده مرحوم مهدوی متقبل شده اند تا همراهان بیماران از آن استفاده کنند و مجموعه ای است که اقامتگاه بیماران خواهد شد.

استاندار زنجان با اشاره به گلریزان سال ۹۰ که توسط گروه مهرانه در تهران برگزار شد افزود: ایده راه اندازی رادیو تراپی مهرانه در آن زمان شکل گرفت که انجمن مهرانه کار راه اندازی رادیوتراپی را بر عهده بگیرد ولی کسی باور نمی کرد که کار راه اندازی آن با چنین سرعتی به اتمام برسد.

وی با اشاره به کار خیر مرحوم "حاج آقا مهدوی" خاطر نشان کرد: بسیار جای خوشحالی دارد که خانواده آن بزرگوار در تداوم کارهای خیر و اقدام به چنین کارهای بزرگی پیشقدم هستند تا یاد و خاطره آن مرحوم در ذهن زنجانی ها زنده بماند.

استاندار زنجان اظهار کرد: امید است تا کسانی که تمکن مالی دارند از شیوه مرحوم حاج آقا مهدوی الگو برداری کنند.