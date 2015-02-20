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۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۲۶

ادامه عملیات نیروهای عراقی برای آزادی مناطق اشغال شده از داعش

ادامه عملیات نیروهای عراقی برای آزادی مناطق اشغال شده از داعش

نیروهای عراقی به عملیات نظامی علیه گروههای تروریستی تکفیری برای آزاد سازی مناطق اشغال شده از سوی داعش ادامه می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، منابع وابسته به پلیس الانبار اعلام کردند: تجهیزات و نیرو به پایگاه البغدادی در الانبار ارسال شده است و طرح عملیات گسترده برای پاکسازی ناحیه البغدادی از داعش در جریان است.

از سوی دیگر معین کاظمی از فرماندهان وابسته به سازمان بدر گفت: نیروهای مردمی آماده پاکسازی همه مناطق صلاح الدین می شوند.این عملیات در محورهای سامرا مکیشیفه العوجه و محور سامرا الدور العلم و دو محور دیگر که اعلام نخواهد شد تا دشمن غافلگیر شود انجام خواهد شد.

این درحالی است که کریم النوری مشاور هادی العامری دبیر سازمان بدر گفت: علت تعویق عملیات، استفاده داعش از خانواده ها به عنوان سپر انسانی است.

کد مطلب 2501521

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