ادامه عملیات نیروهای عراقی برای آزادی مناطق اشغال شده از داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، منابع وابسته به پلیس الانبار اعلام کردند: تجهیزات و نیرو به پایگاه البغدادی در الانبار ارسال شده است و طرح عملیات گسترده برای پاکسازی ناحیه البغدادی از داعش در جریان است.

از سوی دیگر معین کاظمی از فرماندهان وابسته به سازمان بدر گفت: نیروهای مردمی آماده پاکسازی همه مناطق صلاح الدین می شوند.این عملیات در محورهای سامرا مکیشیفه العوجه و محور سامرا الدور العلم و دو محور دیگر که اعلام نخواهد شد تا دشمن غافلگیر شود انجام خواهد شد.

این درحالی است که کریم النوری مشاور هادی العامری دبیر سازمان بدر گفت: علت تعویق عملیات، استفاده داعش از خانواده ها به عنوان سپر انسانی است.