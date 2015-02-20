پیروزی در مذاکرات هسته ای با ملت ایران خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام محمدکاظم مناقبیان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته جزیره هرمز، با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در جمع مردم آذربایجان شرقی، تصریح کرد: موضوع هسته‌ای ایران، صرفاً بهانه است و هدف اصلی دشمن ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی است، همه دلسوزان به ایران باید به مسئله تولید داخلی توجه کنند چرا که تولید و مصرف کالای ایرانی سبب رشد و شکوفایی اقتصاد می‌شود.

حجت الاسلام مناقبیان عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی یکی از لوازم اصلی و مهم خروج از اقتصاد نفتی را، قطع وابستگی بودجه کشور به درآمد نفت دانستند و خاطرنشان کردند که باید به این نقطه برسیم و معتقدم این کار سخت را می توان با همت و با اعتماد به مردم و جوان ها و سرمایه های داخلی و بالاتر از همه، با اعتماد به خداوند متعال که وعده نصرت داده است، انجام داد.

امام جمعه هرمز گفت: اگر تحریمی باشد این ملت ایران اسلامی است که آنها را تحریم خواهد کرد با توجه به اینکه بیشترین منابع نفت و گاز دنیا برای ایران است و اگر لازم باشد ایران آن را تحریم خواهد کرد و این نشان از قدرت و عظمت ملت ایران است.

وی با اشاره به مذاکرات 1+5 بیان داشت: امروز تمام دنیا یک طرف میز مذاکره و ملت ایران هم در سر دیگر آن میز در حال مذاکره است و پیروزی این مذاکره با ملت ایران خواهد بود.

مناقبیان خاطر نشان کرد: این ملت همان ملتی است که در هشت سال دفاع مقدس جانانه ایستاد و وجبی از خاک خودشان به دشمن ندادند و برای به ثمر نشستن این انقلاب و نظام خون دادن تا این انقلاب بماند.

خطیب جمعه هرمز همچنین با تبریک فرارسیدن سالروز ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار، یادآور شد: پرستاران با صبر و شکیبایی، مرهمی بر دردهای بیماران هستند و با روحیه وظایف خود را انجام می‌دهند.

وی افزود: هر کجا که نیاز به مددکار باشد اسم پرستار به زبان میاید که امیدواریم مشکلات این قشر زحمت کش برطرف بشود.

امام جمعه هرمز اظهار داشت: یکی از وظایفی که ملت اسلامی دارد به پا داشتن فریضه امر به معروف و نهی از منکر است که جامعه دینی با این دو فریضه زنده خواهد بود.

مناقبیان گفت: با همکاری نهاد های انقلابی در جزیره هرمز ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شده است که امید است همه دستگاه ها برای تقویت این ستاد تلاش کنند.

وی در پایان از حضور دادستان عمومی دادگستری قشم در جمع نماز گزاران تقدیر و تشکر کرد ادامه داد: قرار است به زودی مجتمع قضایی جزیره هرمز در جهت خدمات رسانی قضایی در این جزیره راه اندازی شود.