خانواده ها در امر ازدواج سختگیری نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در خطبه های نماز جمعه این هفته بندرعباس با اشاره به خشکسالی و کمبود بارندگی و آب در کشور و استان هرمزگان، عنوان کرد: باید نعمت های خداوند را پاس بداریم و بسیاری از مشکلاتی که امروز با آن مواجه هستیم به دلیل اسراف است.

وی افزود: صداوسیما و ائمه جمعه و جماعات و مطبوعات باید به مسئله اسراف و تبذیر بپردازند و در این خصوص به مردم آگاهی دهند.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان در ادامه با بیان اینکه هزاران شبکه ماهواره ای ما را احاطه کرده اند، تصریح کرد: این شبکه ها به دنبال زیبا جلوه دادن زشتی ها و زشت جلوه دادن خوبی ها هستند و از بین بردن حجب و حیا میان خانواده ها از آسیب های شبکه های ماهواره ای است.

آیت الله نعیم آبادی با بیان اینکه خانواده ها باید از سخت گیری های بی مورد در امر ازدواج خودداری کنند، اظهار داشت: ترویج مفهوم زندگی با دیگران به جای ازدواج یکی از مهم ترین اهداف شبکه های ماهواره ای است و خانواده ها و جامعه نیز در مشکلات امر ازدواج مقصر هستند.

وی با اشاره به پایین بودن قیمت محصول گوجه فرنگی در هرمزگان، گفت: دولت و مسئولان متولی به داد کشاورزان برسند و مشکلات آنان را حل کنند.