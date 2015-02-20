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۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۷:۱۷

ابراز انزجار نماینده آیت الله سیستانی از جنایات تکفیریها

ابراز انزجار نماینده آیت الله سیستانی از جنایات تکفیریها

نماینده آیت الله سیستانی در کربلا از اعدام 21 قبطی مصری به دست تروریستهای تکفیری داعش ابراز انزجار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، عبدالمهدی الکربلایی نماینده آیت الله سیستانی گفت: بسیاری از ساکنان ناحیه البغدادی خواستار دخالت سریع برای نجات این ناحیه پس از محاصره اعمال شده از سوی داعش علیه آنها شده اند به ویژه اینکه احتمال قتل و ذبح صدها نفر از ساکنان این ناحیه وجود دارد و آنها از کمبود مواد غذایی و دارویی رنج می برند.

وی از همه وزارتخانه و نهادهای عراقی خواست که تلاش فوری برای ممانعت از بروز فاجعه علیه ساکنان این منطقه به عمل آورند. الکربلایی همچنین به آمادگی عتبات مقدس برای ارائه کمک در صورت وجود ساز و کار مناسب برای آن اشاره کرد.

نماینده آیت الله سیستانی در کربلا ضمن ابزار انزجار از ذبح قبطی های مصر، آن را نشانه گسترش اقدامات جنایتکارانه داعش دانست.

کد مطلب 2501534

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