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۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۵۲

هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال؛

گسترش باز هم مساوی کرد/ ۱۰بازی و ۸ امتیاز حاصل کار کمالوند

گسترش باز هم مساوی کرد/ ۱۰بازی و ۸ امتیاز حاصل کار کمالوند

تبریز – اولین دیدار روز سوم هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال کشورمان با تساوی بدون گل شاگردان کمالوند و قلعه نویی بعد از ۹۰ دقیقه تلاش به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های هفته بیست و یکم لیگ برتر از عصر امروز دو تیم آبی پوش گسترش فولاد و استقلال در تبریز در ورزشگاه اختصاص تیم تبریزی به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید و دو تیم به تک تمتیاز بازی رضایت دادند.

قضاوت این دیدار که با حضور ۵ هزار نفری طرفداران تیم آبی پوش تبریزی در جریان بود بر عهده احمد صالحی و کمک های حسن ظهیری، سجاد طوری و علی صفایی بود که در دقیقه ۳۸ عليرضا ميرشفيعيان مدافع گسترش فولاد از داور کارت زرد دریافت کرد.

در این بازی چهار بار نیز بازیکنان استقلال کارت زرد دریافت کردند که سجاد شهباززاده در دقیقه ۲۸، ميلاد فخرالديني دقیقه۳۰، هاشم بيك زاده دقیقه ۴۷ و حنيف عمران زاده دقیقه ۶۱ کارت زرد دریافت کردند.

هم اکنون استقلال از ۲۱ بازی ۳۸ امتیاز دارد و در مکان سوم جدول و پایین تر از تیم های نفت و تراکتورسازی قرار گرفته است و گسترش فولاد نیز از همین تعداد بازی تنها ۱۹ امتیاز کسب کرده و در مکان سیزدهم جدول ۱۶ تیمی لیگ قرار گرفته است.

کمالوند پس از پایان هفته یازدهم لیگ برتر و شکست خانگی گسترش فولاد مقابل پدیده مشهد جایگزین مهدی تارتار شد تا بلکه با ایجاد یک شوک مثبت این تیم تبریزی نتایج بهتری کسب کرده و جایگاه خود را در جدول رده بندی ارتقا دهد ولی در ۱۰ بازی اخیر تیم تبریزی وی فقط هشت امتیاز بدست آورده است.

کد مطلب 2501536

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