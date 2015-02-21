اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ افزایش 5 درصدی حقوق کارگران

به گزارش خبرنگار مهر مهم ترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

خبرگزاری فرانسه: یونان بدهی دولتی افراد کم بضاعت را تا ۵۰ درصد می بخشد.

نیویورو: دولت جدید کرواسی، فراخوان برای اتقاق نظر بر سر بهبود وضعیت اقتصادی این کشور می دهد.

بلومبرگ: ژاپن در صورت نیاز برای مقابله با تورم، سیاست پولی جدیدی را اعمال خواهد کرد.

نیوز نو: بانک معروف HSBC سوئیس به اتهام پولشویی در دست بازجویی است.

راشا تودی: مجلس دوما روسیه با تصویب اعتبار ۱۱ میلیارد دلاری برای بانک "بریکس" (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) برای انجام پروژه های زیرساختاری در کشوره های عضو بریکس و مقابله با برتری بانک بین المللی غربی و صندوق بین المللی پول، موافقت کرد.

بی بی سی: یونان خواهان به تعویق افتادن پرداخت بدهی خود تا ۶ ماه است.

بلومبرگ: شرکت تولید کننده وسایل الکترونیکی "سونی" اعلام کرد که تا سال ۲۰۱۷ میلادی، سود این شرکت به ۴.۲ میلیارد دلار برسد.

رویترز: نرخ تورم مالزی در حال پایین آمدن است.

لیبر مارکت: نرخ بیکاری اسکاتلند با رسیدن به رقم ۲ میلیون ۶۲۵ هزار نفر به عنوان یک رکورد از سال ۲۰۰۹ به بعد محسوب می شود.

بلومبرگ: بانک مرکزی سوئیس برای تقویت بخشیدن به اقتصاد خود، نرخ بهره بانکی را بار دیگر کاهش داد.

فایننشال تریبون: اقتصاد دنیا شبیه به میدان مینی شده که هر لحظه ممکن است با انفجار آن، بحران جدیدی پدیدار شود.

راشا تودی: تحریم های غرب علیه روسیه، ضرر زیادی را به شرکت های غربی تحمیل کرده است.

بای می: انتظار می رود که در سال جدید میلادی حقوق کارگران حداکثر تا ۵ درصد افزایش یابد.