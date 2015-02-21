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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۴۷

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ افزایش 5 درصدی حقوق کارگران

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ افزایش 5 درصدی حقوق کارگران

مهم ترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر مهم ترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

خبرگزاری فرانسه: یونان بدهی دولتی افراد کم بضاعت را تا ۵۰ درصد می بخشد.

نیویورو: دولت جدید کرواسی، فراخوان برای اتقاق نظر بر سر بهبود وضعیت اقتصادی این کشور می دهد.

بلومبرگ: ژاپن در صورت نیاز برای مقابله با تورم، سیاست پولی جدیدی را اعمال خواهد کرد.

نیوز نو: بانک معروف HSBC سوئیس به اتهام پولشویی در دست بازجویی است.

راشا تودی: مجلس دوما روسیه با تصویب اعتبار ۱۱ میلیارد دلاری برای بانک "بریکس" (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) برای انجام پروژه های زیرساختاری در کشوره های عضو بریکس و مقابله با برتری بانک بین المللی غربی و صندوق بین المللی پول، موافقت کرد.

بی بی سی: یونان خواهان به تعویق افتادن پرداخت بدهی خود تا ۶ ماه است.

بلومبرگ: شرکت تولید کننده وسایل الکترونیکی "سونی" اعلام کرد که تا سال ۲۰۱۷ میلادی، سود این شرکت به ۴.۲ میلیارد دلار برسد.

رویترز: نرخ تورم مالزی در حال پایین آمدن است.

لیبر مارکت: نرخ بیکاری اسکاتلند با رسیدن به رقم ۲ میلیون ۶۲۵ هزار نفر به عنوان یک رکورد از سال ۲۰۰۹ به بعد محسوب می شود.

بلومبرگ: بانک مرکزی سوئیس برای تقویت بخشیدن به اقتصاد خود، نرخ بهره بانکی را بار دیگر کاهش داد.

فایننشال تریبون: اقتصاد دنیا شبیه به میدان مینی شده که هر لحظه ممکن است با انفجار آن، بحران جدیدی پدیدار شود.

راشا تودی: تحریم های غرب علیه روسیه، ضرر زیادی را به شرکت های غربی تحمیل کرده است.

بای می: انتظار می رود که در سال جدید میلادی حقوق کارگران حداکثر تا ۵ درصد افزایش یابد.

کد مطلب 2501537
علیرضا کمندی

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