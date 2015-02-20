به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسرا، محمد سرافراز رئیس سازمان صدا و سیما که امروز جمعه برای دیدار با مراجع عظام به قم سفر کرده است، با آیت الله العظمی جوادی آملی دیدار و گفتگو کرد.

استاد برجسته حوزه در این دیدار و با اذعان به رسالت خطیر رسانه ملی در تعمیق صحیح معارف دینی، گفت: برای جذب هر چه بیشتر همه انسان‌های حقیقت جو در جوامع بشری، تشریح اسرار خلقت و رموز پیدایش جهان بر مبنای آموزه‌های قرآن کریم در برنامه ریزی‌های دینی رسانه ملی به ویژه در برنامه‌های تفسیری قرآن، ضروری است.

حضور مردم در صحنه نظام را در برابر تهدیدهای دشمن حفظ می‌کند

وی در ادامه با تقدیر از حضور تحسین برانگیز مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، این گونه نقش آفرینی ملت ایران را موجب حفظ نظام اسلامی دانست و گفت: وجود تهدیدات فراوان از جمله حضور آمریکا در خلیج فارس و جنایات گروه‌های تکفیری از جمله تهدیداتی است که انقلاب اسلامی ایران را تهدید می‌کند لیکن مادامی که مردم در صحنه حضور دارند این نظام به برکت خون شهدا محفوظ خواهد ماند.

آیت الله جوادی آملی در پایان برای ریاست رسانه ملی آرزوی موفقیت کرد و خطاب به همه مسئولان، اجرای صحیح تکلیف خطیر مسئولیت در نظام اسلامی را یادآور شد و گفت: اگر کسی الهی فکر کند و جناح بندی‌های سیاسی را در مسئولیت‌ها دخیل نکند یقینا حقوق همه را حفظ خواهد کرد، لذا باید الهی فکر نمود و الهی عمل کرد.

در ابتدای این دیدار، رئیس سازمان صدا و سیما، ضمن گزارشی از فعالیت‌های رسانه ملی، در تبیین روند فعالیت‌های رسانه ملی به اهتمام این رسانه در پوشش مؤثر راهپیمایی میلیونی مردم در زیارت اربعین و نیز خروش میلیونی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه اشاره کرد.

محمد سرافراز در پایان، تعمیق معارف دینی را از جمله فعالیت‌های این سازمان در تعامل با مخاطبان این رسانه فراگیر عنوان کرد.