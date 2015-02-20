به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی عصر جمعه پس از تساوی تیمش برابر گسترش فولاد در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بازی دلچسب نبود و تماشاگران نیز از بازی لذت نبردند، گفت: اگر بازیکنان استقلال دقت می کردند به گل می رسیدیم و می توانستیم با دست پر تبریز را ترک کنیم و به صدر جدول برسیم.

وی با بیان اینکه بازی کاملا بسته بود و دو تیم بازی جالب و خوبی ارائه نکردند، ادامه داد: جا دارد که تشکر ویژه ای از مسئولان تیم گسترش فولاد داشته باشم چراکه آنها در دادن زمین تمرین به ما کمک کردند.

قلعه نویی با تاکید بر اینکه وزش شدید باد در جریان بازی تاثیرگذار بود، گفت: از کیفیت بازی راضی نیستم اگرچه ما یک یا دو موقعیت خوب داشتیم و اگر شهباززاده یک پاس عرضی می‌ داد به گل می‌ رسیدیم و حالا صدرنشین لیگ بودیم.

این نشست خبری با اعتراض خبرنگاران تبریزی به نحوه برخورد قلعه نویی با خبرنگاران تبریزی نیمه تمام ماند.