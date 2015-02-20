  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۷:۲۷

اعتراض خبرنگاران به برخورد سرمربی استقلال؛

قلعه‌نویی: کم دقتی مانع صدرنشینی ما شد/ بازی دلچسب نبود

قلعه‌نویی: کم دقتی مانع صدرنشینی ما شد/ بازی دلچسب نبود

تبریز – سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران گفت: بازیکنان استقلال از موقعیت‌ها استفاده نکردند و برای همین نتوانستیم به گلی دست پیدا کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی عصر جمعه پس از تساوی تیمش برابر گسترش فولاد در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بازی دلچسب نبود و تماشاگران نیز از بازی لذت نبردند، گفت: اگر بازیکنان استقلال دقت می کردند به گل می رسیدیم و می توانستیم با دست پر تبریز را ترک کنیم و به صدر جدول برسیم.

وی با بیان اینکه بازی کاملا بسته بود و دو تیم بازی جالب و خوبی ارائه نکردند، ادامه داد: جا دارد که تشکر ویژه ای از مسئولان تیم گسترش فولاد داشته باشم چراکه آنها در دادن زمین تمرین به ما کمک کردند.

قلعه نویی با تاکید بر اینکه وزش شدید باد در جریان بازی تاثیرگذار بود، گفت: از کیفیت بازی راضی نیستم اگرچه ما یک یا دو موقعیت خوب داشتیم و اگر شهباززاده یک پاس عرضی می‌ داد به گل می‌ رسیدیم و حالا صدرنشین لیگ بودیم.

این نشست خبری با اعتراض خبرنگاران تبریزی به نحوه برخورد قلعه نویی با خبرنگاران تبریزی نیمه تمام ماند.

کد مطلب 2501542

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها