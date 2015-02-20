شعار سپاهانی ها علیه دهنوی/ اعتراض کادر فنی ذوب آهن به داور

به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و ذوب‌آهن در هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

منصور ابراهیم‌زاده، سرمربی سابق تیم ذوب‌آهن اصفهان که بعد از جدایی از راه‌آهن در تیمی سرمربی‌گری نمی‌کند، برای تماشای دیدار سپاهان و ذوب‌آهن در ورزشگاه فولادشهر اصفهان حاضر شد.

هنگام اخراج رحمان احمدی، شهاب گردان دروازه‌بان تیم اصفهانی بدون اطلاع از اینکه تعویضی انجام نشده، می‌خواست وارد زمین شود و با رحمان دست داد اما پس از به ورود به درون زمین مسابقه، داور اعلام کرد که باید تعویض صورت گیرد.

پس از آن شهاب گردان با سعید قائدی‌فر تعویض شد و به درون دروازه تیم سپاهان اصفهان رفت.

در بین دو نیمه بر خلاف دیگر بازیکنان تیم سپاهان، شهاب گردان درون زمین ماند و به تمرین پرداخت.

بر خلاف نیمه نخست که ورزشگاه فولادشهر اصفهان طوفانی شده بود، در نیمه دوم مسابقه هوای صافی در ورزشگاه جریان داشت و هوا آفتابی بود.

لوسیانو پریرا، مهاجم برزیلی تیم سپاهان که از ابتدای مسابقه در ترکیب اصلی تیمش قرار نگرفته بود، در نیمه دوم مسابقه برای سپاهان به میدان آمد.

احسان پهلوان، مهاجم جوان ذوب‌آهن که دو فصل پیش به محض ورودش به زمین مسابقه در دیدار ذوب‌آهن و سپاهان، گل برتری تیم اصفهانی را به ثمر رسانده بود، امروز بار دیگر در شهرآورد اصفهان با لباس ذوب‌آهن بازی کرد.

در دقیقه ۶۹ مسابقه، کاوه رضایی، مهاجم جوان ذوب‌آهن در محوطه جریمه سپاهان با ضربه عبدالله کرمی روی زمین افتاد اما داور مسابقه این صحنه را پنالتی تشخیص نداد.

پس از این صحنه، یحیی گل‌محمدی و کادر فنی ذوب‌آهن نسبت به عدم اعلام پنالتی از سوی داور این مسابقه اعتراض کردند که این مسئله سبب شد داور برای ثانیه‌هایی بازی را متوقف کرده و به کادر فنی ذوب‌آهن تذکر دهد.رضایی نیز به نشانه اعتراض بر روی زمین خوابید و برای ثانیه‌هایی از زمین بلند نشد.

در یک صحنه که داور بازی خطای هادی عقیلی روی کاوه رضایی را اعلام کرد، عقیلی به طرف داور بازی رفته و به وی گفت که خطایی روی او مرتکب نشده است.

بر خلاف شهرآورد سرخابی‌ها که معمولا انتقادات بسیاری درباره کیفیت آن مطرح می‌شود، شهرآورد فوتبال اصفهان از نظر کیفی در سطح بالایی برگزار شد.

قاسم دهنوی، هافبک تیم ذوب‌آهن اصفهان در دقیقه ۸۵ مسابقه به دلیل خطا بر روی علی کریمی، هافبک تیم سپاهان، از داور بازی کارت زرد دوم را دریافت کرد و از بازی اخراج شد.

تماشاگران تیم سپاهان بعد از اخراج دهنوی و هنگام خروج این بازیکن از زمین مسابقه، علیه وی شعار داده و او را کلاهبردار خواندند.

این بازی که در چارچوب هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور برگزار شد، در نهایت با نتیجه به پایان رسید.