به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی عصر جمعه پس از تساوی تیمش برابر گسترش فولاد در جمع خبرنگاران حاضر شد و در حالیکه فقط چند دقیقه از آغاز نشست سپری می شد سوال یکی از خبرنگاران فضای نشست را متشنج کرد و باعث شد خبرنگاران تبریزی سالن کنفرانس را ترک کنند.

یکی از خبرنگاران درباره دلیل و چرایی عمر و عاص خواندن یکی از خبرنگاران تبریزی توسط قلعه نویی سوال کرد که سرمربی استقلال با بیان اینکه بنده به این سوال ها پاسخ نمی‌ دهم، گفت: به ما گفته اند که به سوالات حاشیه ای پاسخ ندهید.

خبرنگاران تبریزی بلافاصله در واکنش به این جواب قلعه‌نویی از سالن کنفرانس بیرون رفتند و این مصاحبه را نیمه تمام گذاشتند.