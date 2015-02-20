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۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۷:۳۲

حاشیه‌های نشست خبری سرمربی استقلال؛

نشست خبری قلعه‌نویی پنج دقیقه طول کشید/ ترک سالن توسط خبرنگاران

نشست خبری قلعه‌نویی پنج دقیقه طول کشید/ ترک سالن توسط خبرنگاران

تبریز – نشست خبری سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران بعد از بازی این تیم با گسترش فولاد حاشیه هایی داشت، نشستی که فقط پنج دقیقه طول کشید.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی عصر جمعه پس از تساوی تیمش برابر گسترش فولاد در جمع خبرنگاران حاضر شد و در حالیکه فقط چند دقیقه از آغاز نشست سپری می شد سوال یکی از خبرنگاران فضای نشست را متشنج کرد و باعث شد خبرنگاران تبریزی سالن کنفرانس را ترک کنند.

یکی از خبرنگاران درباره دلیل و چرایی عمر و عاص خواندن یکی از خبرنگاران تبریزی توسط قلعه نویی سوال کرد که سرمربی استقلال با بیان اینکه بنده به این سوال ها پاسخ نمی‌ دهم، گفت: به ما گفته اند که به سوالات حاشیه ای پاسخ ندهید.

خبرنگاران تبریزی بلافاصله در واکنش به این جواب قلعه‌نویی از سالن کنفرانس بیرون رفتند و این مصاحبه را نیمه تمام گذاشتند.

کد مطلب 2501544

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