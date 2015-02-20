مسابقات کشتی جام مرحوم پودنکی در قم پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کشتی آزاد نونهالان گرامیداشت دهه مبارک فجر و یادواره زنده یاد محسن پودنکی عصر پنج شنبه با معرفی افراد و تیم‌های بر‌تر در قم به پایان رسید.

در این مسابقات که در خانه کشتی قم برگزار شد آزادکاران نونهال از نقاط مختلف کشور به مصاف هم رفتند که این مسابقات با برتری کشتی گیران قم در اوزان مختلف همراه بود.

در وزن ۲۵ کیلوگرم علی جیریایی موفق به کسب عنوان قهرمانی شد و در دسته ۳۲ کیلوگرم امیرحسین بیات گردن آویز طلا را بر گردن آویخت و قهرمان شد.

در وزن ۳۵ کیلوگرم حسین فتحی با پیروزی برابر حریف خود در مسابقه نهایی حائز مقام قهرمانی و مدال طلا و در دسنخ ۳۸ کیلوگرم، امیرحسین نیرساوند قهرمان شد و بر سکوی نخست قرار گرفت.

مهدی گچ گل دیگری قهرمان این مسابقات بود که در دسته ۴۲ کیلوگرم با شکست دادن تمامی حریفان خود صاحب مدال طلایی رنگ شد و مهران عسگری نیز در ۴۷ کیلوگرم عنوان نخست را از آن خود کرد.

در وزن ۵۳ کیلوگرم نیز امیرحسین رحیمی بالا‌تر از سایر آزادکاران به عنوان نخست دست پیدا کرد و در دسته ۵۹ کیلوگرم جواد قناتی به مقام نخست رسید و طلایی شد.

در وزن ۶۶ کیلوگرم رضا خانی مقام قهرمانی را به دست آورد و در وزن ۷۳ کیلوگرم امیرحسین مهدوی به مقام نخست رسید و عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.

در دسته ۸۵ کیلوگرم علیرضا قاسمی قهرمان شد و در دسته فوق سنگین وزن این مسابقات امید شیخی، مدال طلای وزن ۱۰۰ کیلو را به دست آورد.

در مجموع امتیازات تیمی این رقابت‌ها هم تیم مرحوم پودنکی قم با ۷۹ امتیاز صاحب مدال طلا شد و تیم‌های شهرداری شهرقدس و تهران هم با ۷۴ و ۷۰ امتیاز دوم و سوم شدند.

این مسابقات با حضور ۱۰۸ شرکت کننده و برگزاری ۱۱۰ کشتی در ۵ دور و در خانه کشتی استان قم برگزار شد.