مدیران جشنواره فیلم فجر به اظهارات فرهاد توحیدی پاسخ دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر باکیده مدیر اجرایی جشنواره فیلم فجر نسبت به خبر منتشر شده در برخی رسانه ها با عنوان «مسئولان جشنواره فقط ۵۰ کارت برای خانه ‌سینما فرستادند» نکاتی را بیان کرد.

مدیر اجرایی این دوره از جشنواره با اشاره به اینکه زمانی که خبر منتشره از طرف فرهاد توحیدی را خواندم متعجب شدم، گفت: با خواندن این مطلب از اینکه آقای توحیدی با چه استنادی درباره توزیع کارت های مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر سخنانی گفته، بسیار شگفت زده شدم.

وی ادامه داد: طبق روال همه ساله کلیه کارت های مربوط به نامزدها، صاحبان آثار، اهداکنندگان، هیأت های انتخاب و داوری و رسانه ها از طریق ستاد جشنواره توزیع می شود و امسال نیز 1500 کارت در سالن اصلی توزیع شده، 470 کارت دیگر نیز برای استقرار نامزدها و مهمانان ویژه در بالکن مرکز همایش های برج میلاد و صاحبان آثار و اهدا کنندگان و هیات های انتخاب و داوری و همراهان شان تحویل گروه تشریفات و اختتامیه شد. همچنین 250 کارت برای مجموعه رسانه ها در نظر گرفته شد و 100 کارت در اختیار تعدادی از هنرمندان و مشاهیر قرار گرفت.

باكيده ارائه 200 کارت برای موسسات برگزاری، 60 کارت برای رایتل، 100 کارت برای فعالان و کارشناسان شوراهای گوناگون ساخت و نمایش، 100 کارت برای ادارات کل وزارت ارشاد و 150 کارت برای ستاد اجرایی و بولتن و ستاد خبری و تعدادی هم براى دبیرخانه تا عندالزوم توزیع شود، به عنوان بخش ديگرى از كارت هاى پخش شده در اختتاميه جشنواره فيلم فجر سى و سوم ذكر كرد.

وى اظهار کرد: به منظور تکریم اعضای محترم هیات مدیره و روسای صنوف خانه سینما نیز 50 کارت برای خانه سینما به اندازه دیگر موسسات برگزار کننده ارسال شد که متعاقب آن مدیرعامل محترم خانه سینما طی تماس تلفنی اظهار کردند چون این تعداد پاسخگوی تمام اعضا نیست و طبیعی هم هست که نباشد از بنده خواستند که ارسال برای صنوف نیز مستقیما از سوی جشنواره صورت گیرد و در لحن وی هیچگونه شائبه ای از گلایه مندی و اظهار نارضایتی وجود نداشت و حتی همراهی با ما نیز احساس می شد.

این مسئول جشنواره فيلم فجر تاکید کرد: با همین توافق دفتر خانه سینما اقدام به دریافت سهمیه هیات مدیره و شورای مرکزی انجمن بازیگران کردند و الباقی کارت ها را که 30 عدد بود به همراه لیست روسای صنوف برای دبیرخانه ارسال کردند، دبیرخانه نیز مستقیما در فرصت باقیمانده تا مراسم اختتامیه اقدام به ارسال و تحویل کارت ها برای کسانی که اسم شان در لیست های دیگر نبود، کرد.

وی ادامه داد: این عکس العمل آقای توحیدی آن هم چند روز پس از پایان جشنواره بسیار سوال برانگیز است و ای کاش اگر مشکلی بود همان موقع عنوان می شد و پیگیر می شدیم.

مدیر اجرایی جشنواره یادآور شد: در نگاه نخست به گفتگوی منتشر شده آقای توحیدی در رسانه ها، احساس می شود که دبیرخانه جشنواره برای همه اهالی سینما تنها 50 عدد کارت پیش بینی کرده که این غلط است. در این جشن برای صاحبان آثار، کاندیداها و همراهان، اهداکنندگان جوایز، صنوف، مشاهیر سینما و اهالی رسانه و فعالان سینمایی بالغ بر 1000 کارت از ظرفیت 1500 کارت توزیع شده است و 500 کارت دیگر نیز در میان حامیان جشنواره، ستاد جشنواره اعم از ستاد خبری، بولتن، کارگزاران جشنواره، سازمان سینمایی، موسسات برگزار کننده تابعه سازمان سینمایی، شوراها و ادارات کل، دبیرخانه، میهمانان تقدیری از خانواده شهدا ارسال شده که همگی مرتبط به سینما و جشنواره اند و به تفکیک، اطلاعات دقیق آن با همه جزییات موجود است.

وی اظهار کرد: ای کاش آقای توحیدی نارضایتی احتمالی خود را به عنوان یک همکار قدیمی همان موقع به بنده می گفتند. نمی دانم اسم این رفتار را بی معرفتی بگذارم و یا اینکه می خواهند کاسه و کوزه نیامدن شان را سر دفتر جشنواره ای که طی چندماه گذشته بدون کمترین حاشیه کارشان را با نهایت دقت انجام داده اند خراب کنند که این هم بی انصافی است.

وی همچنین گفت: موضوع اینکه تعدادی از افراد حاضر در چنین آئین هایی هم سینماگر نیستند و سینما دوست هستند امری کاملا طبیعی است. به طور طبیعی همه کسانی که کارت دریافت می کنند چه از طریق خانه سینما باشد یا از ستاد جشنواره یا هر جای دیگر خودشان نمی آیند و بعضا کارت شان را به متقاضیان و علاقمندان به سینما می دهند. به ترکیب افراد حاضر در جشن های خانه سینما هم دقت کنید این موضوع را بیشتر از جشنواره فجر می بینید پس آقای توحیدی سعی نکنند این دلیل را ارائه کنند که مثلا کارت ها را به آنها ندادیم و نامناسب توزیع کرده ایم؟!

وی گفت: احتمالا خود دوستان هیات مدیره که نیامدند هم کارت شان را به دیگران داده اند پس این موضوع خیلی غیرعادی نیست. نمی دانم چه حکمتی است که در آستانه انتخابات هیات مدیره خانه سینما باید شاهد این اظهارنظرها و گفت‌و‌گو ها باشیم؟

وی در پایان اضافه کرد: انتظار همه این بود که دوستان به احترام جشن ملی سینمای ایران و به احترام نامزدها که همکارانشان هستند و به احترام داوران و لااقل به احترام مردمی که رای هایشان را در صندوق خانه سینما ریختند حضوری فعال می داشتند و اگر گلایه ای هم بود بعدا مطرح می کردند چون این دوستان خودشان صاحب این جشن هستند و این اقدام رفتار خوبی نبود.

همچنین عزت علیزاده مدیر پشتیبانی فنی جشنواره فیلم فجر درباره اظهارات رئیس هیات مدیره خانه سینما در مورد صحبت های بهروز افخمی مبنی بر تشکیک نتایج آرای مردمی، ضمن تاکید بر سلامت شیوه برگزاری و روند اجرایی رای گیری گفت: براساس اعلام خانه سینما آئین نامه نحوه بررسی آرا مردمی امسال جشنواره، در اختیار همه تهیه کنندگان بخش سودای سیمرغ قرار گرفته بود و همه تهیه کنندگان یا نمایندگان آنها از مواد آئین نامه مطلع بودند و بنابر مفاد آئین نامه سه تهیه کننده به عنوان کمیته ناظر بر سلامت و شمارش آرا، نظارت می کردند تا در زمان ها و رسانه های مختلف صحت و سلامت رای گیری مردمی و شمارش آن را تایید کنند.

وی در پایان گفت: بنای ستاد جشنواره از ابتدای شروع به کار جشنواره حفظ شأن هنرمندان و سینمای ایران بود و سیاست جشنواره عبور از کنار برخی اظهارنظرهای بی اساس است که غلط بودنش نزد عام و خاص معلوم بود، اظهاراتی که گه گاه صورت می گرفت. خصوصا که در این مورد مدیر اجرای طرح رای گیری پاسخ ایشان را داد. معهذا اگر می دانستیم آقای توحیدی ضروری می دانند ما هم واکنش نشان می دادیم.