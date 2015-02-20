نگاه فرامنطقه ای لازمه توسعه صنعت گردشگری در گیلان است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج ندیمی عصر جمعه در جلسه خدمات سفر و تسهیلات نوروزی شهرستان لاهیجان گفت: گردشگری یک فرصت است که به کمک آن می توان هم معرف فرهنگ و آداب رسوم منطقه خود باشیم و هم با مدیریت صحیح از این طریق به درآمدزایی برسیم.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس قیمت بالای ارز را فرصتی مناسب برای صعنت گردشگری داخل کشور عنوان کرد و اظهار داشت: بخشی از گردشگرانی که در ایام تعطیل به خارج از کشور سفر می کردند، به دلیل قیمت ارز و مقرون به صرفه نبودن سفرهای خارجی، در داخل کشور به گشت و گذار می پردازند که این خود عاملی بر افزایش میزان گردشگران است و اگر مسئولین شرایط را مدیریت نکنند نمی توانند از این فرصت پیش آمده بهره لازم را ببرند.

وی در خصوص پلاکارد به دستان و تاثیر آنها در صنعت گردشگری توضیح داد: نباید با عده ای که در ایام تعطیل و در کنار خیابان به اجاره منازل خود مشغول هستند مقابله کرد زیرا شهر متعلق به همه شهروندان است و شهرداری هزینه های خدمات دهی خود را از شهروندان تأمین می کند. از این رو به جای مقابله، می توان با مدیریت درست و ساماندهی آنها هم از نظر امینت بخشی برای گردشگران شرایط لازم را بوجود آورد و هم در زمینه های اقتصادی به شکوفایی بیشتری رسید.

ندیمی افزود: بیشترین مشکلات انسانها از نوع نگاه آنها به دنیای پیرامون خود است و با تغییر این نگاه به جای این که فرصتی را از دیگران بگیریم می توان شرایطی قانونی پدید آورد که به هدف های معنوی، اجتماعی و اقتصادی در حوزه گردشگری دست یافت.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برای توسعه صنعت گردشگری باید در ابعاد بزرگ فکر کرد و تصمیم گرفت و از تجربه شهرها و مکان های گردشگری موفق دنیا الگو برداری کرد.

ندیمی اظهار داشت: گردشگری نباید محدود به زمان ها و فصل های خاصی باشد بلکه باید به یک صنعت چهار فصله تبدیل شده و برای تحقق این امر نیاز به هماهنگی و توسعه همه جانبه یک شهرستان یا یک استان است.

فرماندار لاهیجان نیز در سخنانی از آمادگی کامل شهرستان لاهیجان برای پذیرایی از مهمانان نوروزی خبر داد و افزود: با توجه به شرایط اقلیمی شهرستان لاهیجان و جاذبه های گردشگری و طبیعی تاریخی متفاوت آمادگی و هماهنگی مسئولین برای استقبال از مسافران نوروزی بسیار حایز اهمیت است.

کاظم کسرایی گفت: مسئولین شهرستان لاهیجان سعی دارند که با فراهم کردن امکانات و گسترش خدمات به استقبال فصل بهار و مسافران نوروزی بروند.

مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان گیلان نیز اظهار داشت: شهرستان لاهیجان با همدلی و همراهی مسئولین خود در ایام نوروز و تعطیلات سال 93 یکی از شهرستان های مورد استقبال گردشگران بود که توانست رضایت مندی آنان را نیز کسب کند.

رضا علیزاده گفت: شعاری که خدمات سفر کشور برای سال جدید انتخاب کرده است "نوروز متفاوت با خدمات گردشگری متنوع " است و امیدوارم که در نوروز سال جدید شاهد تحقق آن در استان و به خصوص شهرستان لاهیجان باشیم.

ابراهیم مهربان رئیس شورای اسلامی شهر لاهیجان در ادامه این جلسه اظهار داشت: شهر لاهیجان در چند سال گذشته نتوانسته بناها و زیارتگاه های تاریخی خود را به گردشگران معرفی کمد و امیدوارم با تصمیم هایی که اتخاذ خواهد شد سال 94 شاهد حضور و بازدید گردشگران از این مکان های زیارتی و تاریخی باشیم.

شهردار لاهیجان نیز در سخنانی گفت: اگر گردشگری برای مردم این شهر فایده اقتصادی نداشته باشد، جز با ایجاد مشکلات زیست محیطی بهره دیگری نخواهد داشت و برنامه تیم مدیریت شهری این است که با ارائه خدماتی متفاوت منجر به اقامت بیشتر گردشگران در شهر لاهیجان شده و در نتیجه بازدهی اقتصادی بیشتری را برای مردم شهر در بر داشته باشد.

سعید آگشته افزود: شهرداری لاهیجان در نظر دارد برای اولین بار در کمپ های اقامتی خود با قرار دادن کادر پزشکی و استقرار نیروهای امداد خودرویی کیفیتی متفاوت را از میزبانی به گردشگران ارائه کند.