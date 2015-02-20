دانشگاه آزاد قهرمان لیگ برتر واترپلو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ در دیدار پایانی بیست و چهارمین دوره مسابقات لیگ برتر واترپلو تیم های دانشگاه آزاد اسلامی و فولاد مبارکه سپاهان به مصاف هم رفتند.

این دیدار از ساعت ۱۶:۳۰ امروز(جمعه) در محل استخر بین المللی ۹ برگزار شد. این مسابقه پر هیجان و حساس در نهایت با نتیجه ۱۷ بر ۱۲ به سود دانشگاه آزاد به پایان رسید تا این تیم قهرمان لیگ برتر واترپلو لقب گیرد.

پیش از این بازی، نفت امیدیه موفق شد با غلبه بر شهبازی زنجان به نشان برنز این دوره از رقابتها دست یابد.

رده بندی نهایی بیست و چهارمین دوره مسابقات لیگ برتر واترپلو؛

۱-دانشگاه آزاد

۲- -فولاد مبارکه سپاهان

۳- نفت امیدیه

۴- شهید شهبازی زنجان

۵- نفت و گاز گچساران

۶- چوکا تالش

نتایج روز پایانی:

* دانشگاه آزاد اسلامی ۱۷– فولاد مبارکه سپاهان 12

* نفت امیدیه ۱۸ - شهبازی زنجان (ضربات پنالتی) 17