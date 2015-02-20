مردم آذربایجان همیشه صف شکن بودند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه مراسم ترحیم برای والده‌ احمدی‌نژاد در مسجد نظیروند تبریز با حضور علاقه مندان وی برگزار شد که محمود احمدی‌نژاد در این مراسم با بیان اینکه من برادر و خادم کوچک شما هستم، افزود: از خدای بزرگ می خواهم مردم آذربایجان را از یاران حقیقی امام عصر(عج) در اداره و برقراری حکومت جهانی قرار بدهد.

وی در پاسخ به شعار حاضرین در مجلس یادبود مادر احمدی نژاد با اشاره به اینکه نیازمند وحدت مقابل دشمنان هستیم، اظهار داشت: هم من حرف دارم و هم شما مردم عزیز آذربایجان ولی باید بدانیم که حفظ نظام و آرمان های آن مهمترین وظیفه ما است.

احمدی نژاد افزود: ما نیازمند وحدت مقابل مستکبران بی فرهنگ هستیم و صدها احمدی نژاد فدای انقلاب و رهبری هستند.

علی نیکزاد وزیر سابق مسکن و محمد رضا میر تاج الدینی، رئیس جمهور سابق را در این سفر همراهی کردند.

لازم به ذکر است که مراسم یادبود سیده فاطمه قادری والده محمود احمدی‌نژاد از سوی خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران و مردم ولایت‌مدار تبریز امروزجمعه از ساعت ١٥:٣٠ تا ١٧:٣٠ دقیقه در مسجد نظیروند خیابان قطران تبریز برگزار شد.