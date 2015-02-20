تیم فوتبال عقاب پردیسان قم برابر حافظ شیراز شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال عقاب پردیسان قم که به عنوان قهرمان لیگ جوانان استان قم وارد عرصه رقابت در لیگ جوانان کشور شده عصر جمعه نخستین دیدار خود را با شکست پشت سر گذاشت.

تیم‌های عقاب پردیسان قم و حافظ شیراز در حالی برابر هم صف آرایی کردند که هر دو تیم از تیم‌های فعال فوتبال پایه کشور به شمار می‌روند اما تقابل این دو تیم با برتری شیرازی‌ها همراه بود.

در این مسابقه، عقاب پردیسان قم با وجود یک بازی نزدیک و پایاپای برابر حافظ شیراز در ‌‌نهایت با حساب یک بر صفر مغلوب این تیم شد و مسابقات را با باخت آغاز کرد.

عقاب پردیسان در دومین مسابقه خود برابر فولاد یاسوج به میدان می‌رود و در صورت پیروزی در این بازی می‌تواند بار دیگر به جمع مدعیان بازگردد.

تیم‌های فوتبال نگار دژ شیراز، سیروس داراب، شهدای اردل چهارمحال و بختیاری، فولاد یاسوج، حافظ شیراز و عقاب پردیسان قم در یک گروه قرار گرفته‌اند و برای کسب سهمیه صعود به مرحله دوم تلاش می‌کنند.

پس از انجام مسابقات دور گروهی به صورت دوره‌ای و تک بازی، دو تیم بر‌تر گروه جواز صعود به مرحله بعد را پیدا می‌کنند ضمن اینکه علاوه بر عقاب پردیسان قم، تیم فوتبال افشید قم نیز به عنوان سهمیه آزاد در این رقابت‌ها حضور دارد.

عقاب پردیسان پیش از این در این مسابقات حاضر نبوده و برای نخستین بار در این مسابقات شرکت می‌کند اما آن‌ها در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در مسابقات نوجوانان کشور شرکت کردند اما موفق به کسب جواز صعود به لیگ بر‌تر نشدند.