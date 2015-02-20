برای گلزنی مقابل سپاهان انگیزه داشتم/ تلاش برای نزدیک شدن به صدر

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر ایمانی عصر امروز پس از تساوی تیمش مقابل سپاهان اصفهان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: خدا را شکر که در این بازی برای تیمم گلزنی کردم زیرا انگیزه بسیاری برای این مسابقه و گلزنی در آن داشتم.

وی افزود: امروز خیلی انگیزه داشتم و از ابتدای مسابقه گفتم که این بازی باید گل بزنم چون سپاهان تیم سابق من است و باید مقابل آن پیروز می‌شدم.

هافبک تیم ذوب‌آهن اصفهان بیان داشت: من خاطرات خوبی از سپاهان دارم اما متأُسفانه کرانچار به من اعتقاد نداشت و به همین خاطر از سپاهان رفتم و در حال حاضر در تیم ذوب‌آهن شرایط خوبی پیدا کرده‌ام.

وی ادامه داد: به هر حال دربی همیشه انگیزه‌های خاص خودش را دارد و ما نیز در مسابقه امروز انگیزه داشتیم و خوشحال هستم که توانستم در این مسابقه حساس برای تیمم گلزنی کنم

ایمانی درباره بازی آینده تیمش خاطرنشان کرد: ذوب‌آهن بازی بعدی در خانه دارد و اگر پیروز شویم، می‌توانیم به صدر جدول نزدیک شویم.