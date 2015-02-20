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۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۸:۴۷

اکبر ایمانی:

برای گلزنی مقابل سپاهان انگیزه داشتم/ تلاش برای نزدیک شدن به صدر

برای گلزنی مقابل سپاهان انگیزه داشتم/ تلاش برای نزدیک شدن به صدر

اصفهان- هافبک تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و زننده تک گل این تیم مقابل سپاهان گفت: برای گلزنی مقابل سپاهان انگیزه داشتم و خوشحال هستم که مقابل تیم سابقم در بازی امروز گلزنی کردم.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر ایمانی عصر امروز پس از تساوی تیمش مقابل سپاهان اصفهان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: خدا را شکر که در این بازی برای تیمم گلزنی کردم زیرا انگیزه بسیاری برای این مسابقه و گلزنی در آن داشتم.

وی افزود: امروز خیلی انگیزه داشتم و از ابتدای مسابقه گفتم که این بازی باید گل بزنم چون سپاهان تیم سابق من است و باید مقابل آن پیروز می‌شدم.

هافبک تیم ذوب‌آهن اصفهان بیان داشت: من خاطرات خوبی از سپاهان دارم اما متأُسفانه کرانچار به من اعتقاد نداشت و به همین خاطر از سپاهان رفتم و در حال حاضر در تیم ذوب‌آهن شرایط خوبی پیدا کرده‌ام.

وی ادامه داد: به هر حال دربی همیشه انگیزه‌های خاص خودش را دارد و ما نیز در مسابقه امروز انگیزه داشتیم و خوشحال هستم که توانستم در این مسابقه حساس برای تیمم گلزنی کنم

ایمانی درباره بازی آینده تیمش خاطرنشان کرد: ذوب‌آهن بازی بعدی در خانه دارد و اگر پیروز شویم، می‌توانیم به صدر جدول نزدیک شویم.

کد مطلب 2501571

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