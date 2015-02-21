ضرورت برگزاری کنگره ملی ۱۵ خرداد در سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فعالیت ستاد گرامیداشت ۱۴ و ۱۵ خرداد در سطح شهرستان ورامین اظهار داشت: اگرچه هنوز چند ماه تا خردادماه فاصله داریم اما به منظور برگزاری برنامه های متنوع و منظم، جلسات ستاد گرامیداشت ۱۴ و ۱۵ خرداد در برخی بخش ها برگزار شده است.

رییس ستاد گرامیداشت یوم الله ۱۴ و ۱۵ خرداد شهرستان های استان تهران افزود: به دلیل حضور و نقش مردم ورامین در قیام تاریخی پانزدهم خرداد سال ۴۲، هرساله برنامه های گسترده ای به منظور گرامیداشت این حماسه بزرگ برنامه ریزی می شود.

وی ادامه داد: قیام تاریخی پانزدهم خرداد به عنوان سند افتخار مردم ورامین بر تارک انقلاب اسلامی می درخشد که در آن روز مردم ورامین و پیشوا به عنوان اولین لبیک گویان به نهضت امام راحل بپاخاستند و خون مطهرشان در پل باقرآباد بر زمین ریخته شد.

محمودی اضافه کرد: هر سال مراسم گرامیداشت یوم الله پانزدهم خرداد با شکوه و نظم خاصی در سطح شهرستان ورامین برگزار می شود و برخی شخصیت های لشکری و کشوری با حضور در این دیار نسبت به مقام شهدای این قیام تجلیل به عمل می آورند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران افزود: امروز مردم ورامین به عنوان وارثان قیام پانزدهم خرداد، ادامه دهنده راه و مسیر شهدای این قیام هستند و در برهه های گوناگون تاریخی این نکته را به جهانیان ثابت کرده اند.

وی متذکر شد: امسال نیز ستاد بزرگداشت قیام تاریخی پانزدهم خرداد سال ۴۲ در سطح شهرستان ورامین با حضور مسئولان و مدیران ادارات و نهادهای مختلف فعال بوده و برنامه های متعدد و منتوعی را برای بزرگداشت شهدای این قیام تدارک خواهند دید.

محمودی گفت: همایش ملی پانزدهم خرداد هر سال یکی از برنامه های شاخص و مهم ستاد محسوب شده و اولین جلسه هماهنگی همایش نیز طی روزهای اخیر در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار و تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شد.

وی با اشاره به ضرورت برگزاری کنگره ملی پانزدهم خرداد از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد: کنگره ملی پانزدهم خرداد با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در سالهای گذشته برگزار شده و هنرمندان آثار مختلف خود را در بخش های گوناگون و با محوریت انقلاب اسلامی و پانزدهم خرداد ارائه کردند و امسال نیز انتظار می رود این کنگره برگزار شود.