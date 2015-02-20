به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خلعتبری عصر امروز پس از تساوی تیمش مقابل ذوبآهن اصفهان در جمع خبرنگاران رسانههای گروهی اظهار داشت: بازی خیلی خوبی بود و خدا را شکر میکنم با وجود اینکه در دقیقه ۴۰ مسابقه، ۱۰ نفره شدیم، یک امتیاز کسب کردیم و مطمئن باشید که در بازی آینده امتیاز از دست رفته این مسابقه را جبران میکنیم.
وی افزود: از دست رفتن امتیاز مسابقه امروز برای هر دو تیم این امتیاز ضرر داشت زیرا شرایط به گونهای بود که ما ۱۰ نفره بودیم و فشار بیشتری بود اما در مجموع یک امتیاز مسابقه را ازآن خود کردیم.
خلعتبری با اشاره به رویارویی با تیم سابقش در این مسابقه گفت: بالاخره این شرایط فوتبال است زیرا من چند سال در ذوبآهن بازی کردهام و این باشگاه، باشگاه بزرگی به شمار میرود که و مربی و مدیریت خوبی دارد و بهترین دورانم را در ذوبآهن سپری کردهام.
وی ادامه داد: سپاهان هم تیم بزرگی است و من به این تیم احترام میگذارم اما دوست داشتم در بازی امروز گل بزنم و موفق به گلزنی هم شدم.
مهاجم سپاهان درباره مقایسه شهرآورد اصفهان و شهرآورد سرخابیها گفت: به نظر من شهرآورد اخیر تهران زیباتر بود زیرا این بازی با نتیجه دو بر یک به پایان رسید و زیبا بود و شرایط بهتری داشت اما درکل دربی اصفهان هم گلهای بیشتری دارد و هم جذابتر است.
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