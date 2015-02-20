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۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۸:۵۳

محمدرضا خلعتبری:

بهترین دوران فوتبالی من در ذوب‌آهن بود/ شهرآورد اصفهان زیباتر است

بهترین دوران فوتبالی من در ذوب‌آهن بود/ شهرآورد اصفهان زیباتر است

اصفهان – مهاجم تیم سپاهان اصفهان گفت: بهترین دوران فوتبالی من در ذوب‌آهن بود و برای گلزنی مقابل تیم ذوب‌آهن اصفهان انگیزه بسیاری داشتم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خلعتبری عصر امروز پس از تساوی تیمش مقابل ذوب‌آهن اصفهان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت:  بازی خیلی خوبی بود و خدا را شکر می‌کنم با وجود اینکه در دقیقه ۴۰ مسابقه، ۱۰ نفره شدیم، یک امتیاز کسب کردیم و مطمئن باشید که در بازی آینده امتیاز از دست رفته این مسابقه را جبران می‌کنیم.

وی افزود: از دست رفتن امتیاز مسابقه امروز برای هر دو تیم این امتیاز ضرر داشت زیرا شرایط به گونه‌ای بود که ما ۱۰ نفره بودیم و فشار بیشتری بود اما در مجموع یک امتیاز مسابقه را ازآن خود کردیم.

خلعتبری با اشاره به رویارویی با تیم سابقش در این مسابقه گفت: بالاخره این شرایط فوتبال است زیرا من چند سال در ذوب‌آهن بازی کرده‌ام و این باشگاه، باشگاه بزرگی به شمار می‌رود که و مربی و مدیریت خوبی دارد و بهترین دورانم را در ذوب‌آهن سپری کرده‌ام.

وی ادامه داد: سپاهان هم تیم بزرگی است و من به این تیم احترام می‌گذارم اما دوست داشتم در بازی امروز گل بزنم و موفق به گلزنی هم شدم.

مهاجم سپاهان درباره مقایسه شهرآورد اصفهان و شهرآورد سرخابی‌ها گفت: به نظر من شهرآورد اخیر تهران زیباتر بود زیرا این بازی با نتیجه دو بر یک به پایان رسید و زیبا بود و شرایط بهتری داشت اما درکل دربی اصفهان هم گل‌های بیشتری دارد و هم جذاب‌تر است.

کد مطلب 2501576

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