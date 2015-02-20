مقام شهدای همه مسلمانان یکسان است

​به گزارش خبرنگار مهر، رضا امامی در کاروان سرزمین برادری عصر جمعه در دیدار با خانواده شهید عبدالغفار قاری حلیمی، اظهار کرد: شهیدان برای ایران اسلامی و در راه خدا به این درجه نایل شدند.

وی با بیان اینکه شهید دو معنا دارد ادامه داد: یک بعد شهادت و دیگری گواه بودن است و عبدالغفار هم شهید و هم گواه بوده است.

امامی با بیان اینکه ما باید به یاد شهیدان باشیم افزود: شهدای ترکمن دردفاع از مرزهای ایران و مرزهای عقیدتی ما که همانا اسلام است به درجه شهادت رسیده که دارای ارزش است.

نویسنده، محقق و مترجم کتاب کودک با اشاره به قاب عکس شهید در منزل وی تصریح کرد: این چهره نجیب و قاب عکس آبی برگزفته از رنگ فیرزه ای است.

وی اظهار کرد: پیروزی، آسمان و عظمت الهی در این رنگ جمع شده است و این فرزند در آسمان فیروزه ای رحمت الهی در حال حاضر نظاره گر ما است.

امامی در خصوص حافظ بودن قرآن کریم توسط پدر این شهید افزود: این ریشه مقدس شما است که با قرآن کریم در ارتباط بودید و ریشه سرزمین ایمان است و این میوه بزرگ فرزند شهیدتان است که بر شاخه های زندگی شما تنیده شده است.

در ادامه این دیدار پدر شهید عبدالغفار قاری حلیمی گفت: شهید در سال ۱۳۶۵ در منطقه شوش به شهادت رسیده است و در حال حاضر مادر بزرگوارش هم از دنیا رفته است.

خداوردی قاری حلیم در اشاره به جوانان ادامه داد: ما از آینده خود خبر نداریم و دیر یا زود همه از این دنیا به سمت خداوند خواهیم رفت.

وی تصریح کرد: آموزه های قرآن را باید در سراسر زندگی خود قرار دهیم و از جوانان می خواهم که همیشه حافظ قرآن و اسلام باشند.

یکی از نکات قابل توجه در حیاط منزل این شهید وجود مسجدی برای اقامه نماز و تفسیر قرآن برای استفاده دیگر مسلمانان بود.