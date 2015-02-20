آذربایجان قهرمان جام جهانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینال رقابتهای جام جهانی کشتی فرنگی که عصر امروز جمعه بین تیم‌های آذربایجان و روسیه در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی برگزار شد که این رقابت در نهایت با 4 پیروزی برای هرکدام از این تیم‌ها همراه شد.

البته تیم ملی کشتی فرنگی آذربایجان موفق شد با توجه به امتیاز مثبت 18 بر 17 مقابل حریف قدرتمندش روسیه، به عنوان قهرمانی جام جهانی دست پیدا کند.

نتایج دیدارهای انفرادی این رقابت به شرح زیر است: (اسامی تیم روسیه در ابتدا آمده است)

59 کیلوگرم: زورا کوبلاکوف 2 (برنده) - المان مختاراف صفر

66 کیلوگرم: آرتم سورکوف روسیه یک - حسن علی اف آذربایجان 5 (برنده)

71 کیلوگرم: چنگیزلابازانوف روسیه صفر - رسول چونایف آذربایجان 2 (برنده)

75 کیلوگرم: رومن ولاسوف روسیه 8 (برنده) - الوین مورسالیف آذربایجان صفر

80 کیلوگرم: یوگنی سالیف روسیه یک - رفیق حسین اف آذربایجان 2 (برنده)

85 کیلوگرم: داوید چاکوتادزه روسیه 4 - اسلام عباس‌اف 4 (برنده)

98 کیلوگرم: نیکیتا ملینیکوف روسیه 5 (برنده) - اورخان نوریف صفر

130 کیلوگرم: سرگئی سیمونف روسیه 2 (برنده) - صباح شریعتی یک

تیم ملی ایران هم در دیدار رده‌بندی این مسابقات با برتری مقابل ترکیه به مقام سومی جهان دست یافت.