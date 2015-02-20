استقلال خوزستان هنوز فرصت جبران دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید سیروس پورموسوی عصر امروز پس از شكست خانگی تیمش در برابر ملوان بندرانزلی در نشست خبری پایان بازی اظهار كرد: در این بازی تذكرات فراوانی به بازیكنان خود داده بودیم كه در ۱۵ دقیقه اول با احتیاط كامل بازی كنند تا گلی دریافت نكنند ولی متاسفانه بازهم این اتفاق افتاد.

وی افزود: با همه این تذاكرات، ما در ۱۵ دقیقه اول دو گل از حریف دریافت كردیم كه این موضوع باعث غافلگیری ما شد و بعد از آن نتوانستیم به خوبی به بازی بازگردیم و این گل ها را جبران كنیم.

پورموسوی عنوان كرد: متاسفانه با وجود بازی های خوبی كه در لیگ برتر جاری داشتیم ولی با باخت هایی كه اخیرا كسب كردیم اكنون در منطقه خطر قرار گرفتیم و همین مسئله باعث شده به بازیكنان ما هنگام بازی كردن، استرس و نگرانی وارد شود.

مربی تیم فوتبال استقلال صنعتی خوزستان تصریح كرد: امیدواریم در بازی های آینده با برنامه ریزی خوبی كه خواهیم داشت با كسب امتیازات لازم، به وضع خود در جدول رده بندی سروسامان ببخشیم.

پورموسوی در خصوص نمایش بسیار ضعیف مهدی مومنی بازیكن این تیم در این دیدار نیز گفت: به هر حال بازی فوتبال نیز همین است و بازیكنان در برخی روزها بازی ضعیفی ارائه می كنند كه مهدی مومنی نیز از این قاعده جدا نیست.

وی در خصوص آینده تیم فوتبال استقلال خوزستان در لیگ برتر با توجه به جایگاه نازل فعلی این تیم نیز عنوان كرد: هنوز تا پایان فصل، فرصت جبران داریم و ما هم نا امید نیستیم زیرا با توجه به ظرفیتی كه در تیم ما وجود دارد می توانیم نتایج بهتری كسب كنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته بیست و یكم لیگ برتر باشگاه های كشور عصر امروز تیم های استقلال خوزستان و ملوان بندرانزلی در اهواز به مصاف هم رفتند كه این بازی را تیم ملوان با سه بر یك به سود خود به پایان رساند.

سیدمهدی سیدصالحی (۴۵) برای استقلال خوزستان و فرزاد حاتمی (۳ و ۷۶) و پژمان نوری (۱۰) برای ملوان در این بازی گلزنی كردند.