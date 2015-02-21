تراز بازرگانی ایران و روسیه افزایش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اتاق بازرگانی استان مازندران گئورگی پتروف در دیدار با مسئولان اتاق بازرگانی و معاون استاندار مازندران اظهار داشت: مازندران بزرگترین تولید کننده محصولات کشاورزی ایران است.

وی تصریح کرد: باید تلاش کنیم که قراردادهای انجام شده به زودی عملیاتی شود تا تجار وبازرگانان مازندرانی و روسیه بتوانند میزان مبادلات تجاری دو کشور را افزایش دهند.

معاون رئیس اتاق بازرگانی روسیه با اعلام اینکه گفت‌وگوی سیاسی بین روسای جمهوری دو کشور در سطح مطلوبی قرار دارد، خاطر نشان کرد: رابط اقتصادی و تراز بازرگانی دو کشور نیز باید توسعه یابد.

وی با اعلام اینکه ایران و روسیه در وضعیت مشابه تحریم قرار دارند، افزود: برای کاهش فشار تحریم نیاز به تقویت ارتباط دو جابنه به ویژه در زمینه تجارت و بازرگانی داریم.

گئورگی پتروف بیان داشت: باید از فرصت‌های به وجود آمده برای توسعه روابط به خوبی استفاده شود، و با توجه به اینکه روسیه در تحریم قرار دارد فرصت بسیار خوبی برای حضور تجاران ایرانی در مازندران است.

وی خاطر نشان کرد: بازار روسیه در حال حاضر فرصت خوبی برای فروش محصولات کشاورزی به ویژه سبزیجات ایران دارد به این دلیل که واردات سبزیجات ما از اروپا به شدت کاهش پیدا کرد.

معاون اتاق بازرگانی روسیه بیان داشت: پیگیری برای توسعه روابط تجاری باید فرا تر از استان و در حد مقامات بالاتر قرار گیرد.

وی اضافه کرد: استفاده از شورای بازرگانی روسیه برای توسعه تجارت بسیار مناسب است.

گئورگی پتروف به فعالیت بانک ملی ایران در مسکو که به میر بیزنیس بانک مشهور است، اشاره کرد و گفت: فعالیت این بانک در ایران بسیار مطلوب است.

وی در ادامه با اشاره به کاهش قیمت روبل در برابر دلار افزود: روبل روسیه نسبت به دلار کاهش پیدا کرد که برنامه‌ریزی برای مبادله کالا به کالا در دستور کار مسئولان اتاق بازرگانی ایران قرار گیرد.

وی بیان داشت: شرکت‌های ایرانی زمینه انتقال سبزیجات و محصولات کشاورزی را به روسیه فراهم و از این طرف ذرت و روغن گیاهی را به ایران انتقال دهند.

معاون اتاق بازرگانی روسیه با ابراز خرسندی از ورود محصولات آبزی ایران به بازار روسیه بیان داشت: برنامه ریزی برای افزایش میزان صادارت محصولات ایرانی به روسیه در برنامه کاری قرار گیرد.