به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی کاتای استان قم و مسابقات انتخابی کومیته غروب جمعه با حضور ۱۵۰ نفر شرکت کننده در محل خانه کاراته استان برگزار شد و نفرات برتر معرفی شدند.
در این مسابقات و در بخش کاتا در رده سنی نوجوانان محمد مهدی صالحپور، در رده سنی جوانان محمد کلانتر، در رده سنی امید حسن توحیدی و در رده سنی بزرگسالان حسن محمدی عناوین برتر را کسب کردند.
در بخش کاتای تیمی نیز تیم شهید زین الدین قهرمان شد و تیمهای کاتای قفنوس و کانون سلمان مشترکا حائز رتبه دوم شدند و مقام سوم به تیم شهید بیطرفان رسید.
در مسابقات کومیته رده سنی نوجوانان در وزن وزن۵۲- کیلوگرم امین شایگان، در وزن۵۷-کیلوگرم محمود نادرنژاد، در دسته وزن۶۳-کیلوگرم محمدرضا محمدقلی، در وزن وزن ۷۰-کیلوگرم محمدامین سلطانی و در دسته وزن۷۰+کیلوگرم مسعود اسدیان عناوین برتر را کسب کردند.
در رقابتهای بخش جوانان، در وزن۵۵-کیلوگرم پوریا محمدی، در وزن۶۱-کیلوگرم حسین خوشدونی فراهانی، در وزن۶۸-کیلوگرم علیرضا نجاتی، در دسته وزن۷۶-کیلوگرم امیرحسین جانقربان و در وزن۷۶+کیلوگرم محمد رجبیزاده مدال طلا را به دست آوردند.
در رقابتهای بخش کومیته رده سنی امید نیز در وزن۶۰-کیلوگرم سالار حیدری، در وزن۶۷-کیلوگرم علیرضا قاضی، در وزن۷۵-کیلوگرم علی نجفی و در وزن۸۴+ کیلوگرم وحید برخوردار صاحب عناوین برتر و مدال طلا شدند.
در مسابقات کومیته تیمی نیز باشگاه انقلاب قهرمان شد، عنوان نایب قهرماین به تیم شهید زین الدین رسید و باشگاه پولاد عنوان سوم را به دست آورد.
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