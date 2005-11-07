به گزارش خبرنگار گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر در خوزستان، سرپرست اداره كل بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس با اعلام اين مطلب، گفت: بنياد حفظ آثار خوزستان با همكاري ادارات و نهادهاي سوسنگرد اقدام به برگزاري يادواره 275شهيد دشت آزادگان و سالروز شكست حصر سوسنگرد كرده است كه در حاشيه اين مراسم مسابقه مقاله نويسي و خاطره نويسي در بين دانش آموزان، برگزاري مسابقات ورزشي، ارائه خدمات پزشكي رايگان، شب شعر ومحفل انس با قرآن نيز برگزار خواهد شد.

سرهنگ پاسدار حسين عشقي هدف از برگزاري اين يادواره را تجليل از رشادت هاي زنان قهرمان دشت آزادگان و پاسداشت دلاورمردي رزمندگان اسلام عنوان كرد و افزود: اين يادواره در روز 25آبان در شهر سوسنگرد برگزار مي شود.

لازم به ذكر است؛ شهر سوسنگرد درهفتمين روز از جنگ تحميلي و در تاريخ 6مهر 1359 به تصرف دشمن بعثي درآمد كه به دنبال آن، درنهم مهرماه همان سال و در عمليات شهيد علي غيوراصل آزاد مي شود اما با محاصره مجدد آن در 24آبان 59، مدافعان اسلام در نبردي حماسي و سنگين موفق به شكست حصر اين شهرمي شوند.