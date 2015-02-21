به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی عصر جمعه در حاشیه نشست با استاندار بوشهر و فرماندار دشتی با تقدیر از خدمات صورت گرفته توسط موسسه خیریه نورآوران سلامت اظهار داشت: به حمد الله این موسسه در نیمی از استان‌های کشور حضور داشته و توانسته خدمات ارزنده ای ارائه دهد.

وی افزود: موسسه خیریه نورآوران سلامت چند ماهی هم مهمان مردم شهرستان دشتی و روستای زیارت ساحلی است که توانسته در بخش چشم و دندان پزشکی، عینک و بینایی سنجی خدمات خوبی به مردم بدهد.

هاشمی بیان کرد: این کار خیر و نیکویی است که از طرف این موسسه صورت می پذیرد و در دین مبین اسلام و آئین ما نیز اهتمام ویژه ای به این موضوع شده است.

وی اضافه کرد: مردم ما نیز همیشه در کارهای خیر پیش قدم بوده اند و انشاء‌الله شاهد حضور بیشتر خیرین در بخش سلامت باشیم جون حضور آنها نعمت است.

وزیر بهداشت و درمان به خدمات ارائه شده توسط موسسه خیریه نورآوران سلامت اشاره و تصریح کرد: تاکنون هشت‌هزار و ۵۰۰ بیمار توسط پزشکان موسسه خیریه نورآوران سلامت در روستای زیارت ساحلی دشتی بصورت رایگان ویزیت شدند.

وی خاطرنشان کرد: از این تعداد چهارهزار و ۷۰۰ نفر در بخش چشم پزشکی و سه هزار و۹۰۰ نفر نیز در بخش دندان پزشکی است که این از خدمات بهره مند شدند و هزار و۴۰۰ نفر نیز بصورت رایگان عینک دریافت کرده اند.

هاشمی با بیان اینکه خدمات صورت گرفته توسط این موسسه بصورت رایگان بوده یادآور شد: با کارهای صورت گرفته توانسته رضایتمندی خوبی در بین مردم حاصل شود.

وی در خصوص برنامه های سال آینده وزارت بهداشت نیز گفت: با توجه به اینکه هنوز بودجه سال آینده مشخص نشده نمی توان برنامه ای اعلام کرد و انشاء الله متناسب با بودجه برنامه ها اعلام خواهد شد.

در ادامه وزیر بهداشت و درمان، استاندار بوشهر، معاون سیاسی استاندار و فرماندار دشتی از موسسه نورآوران سلامت بازدید وبا برخی از بیماران دیدار و گفتگو کردند.