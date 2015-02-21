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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۱۱

هاشمی خبر داد:

۸۵۰۰ بیمار به‌صورت رایگان در شهرستان دشتی ویزیت شدند

۸۵۰۰ بیمار به‌صورت رایگان در شهرستان دشتی ویزیت شدند

دشتی- وزیر بهداشت و درمان گفت: تاکنون هشت هزار و۵۰۰ بیمار توسط پزشکان موسسه خیریه نورآوران سلامت در روستای زیارت ساحلی دشتی به صورت رایگان ویزیت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی عصر جمعه در حاشیه نشست با استاندار بوشهر و فرماندار دشتی با تقدیر از خدمات صورت گرفته توسط موسسه خیریه نورآوران سلامت اظهار داشت: به حمد الله این موسسه در نیمی از استان‌های کشور حضور داشته و توانسته خدمات ارزنده ای ارائه دهد.

وی افزود: موسسه خیریه نورآوران سلامت  چند ماهی هم مهمان مردم شهرستان دشتی و روستای زیارت ساحلی است که توانسته در بخش چشم و دندان پزشکی، عینک و بینایی سنجی خدمات خوبی به مردم بدهد.

هاشمی بیان کرد: این کار خیر و نیکویی است که از طرف این موسسه صورت می پذیرد و در دین مبین اسلام و آئین ما نیز اهتمام ویژه ای به این موضوع شده است.

وی اضافه کرد: مردم ما نیز همیشه در کارهای خیر پیش قدم بوده اند و انشاء‌الله شاهد حضور بیشتر خیرین در بخش سلامت باشیم جون حضور آنها نعمت است.

وزیر بهداشت و درمان به خدمات ارائه شده توسط موسسه خیریه نورآوران سلامت اشاره و تصریح کرد: تاکنون هشت‌هزار و ۵۰۰ بیمار توسط پزشکان موسسه خیریه نورآوران سلامت در روستای زیارت ساحلی دشتی بصورت رایگان ویزیت شدند.

وی خاطرنشان کرد: از این تعداد چهارهزار و ۷۰۰ نفر در بخش چشم پزشکی و سه هزار و۹۰۰ نفر نیز در بخش دندان پزشکی است که این از خدمات بهره مند شدند و هزار و۴۰۰ نفر نیز بصورت رایگان عینک دریافت کرده اند.

هاشمی با بیان اینکه خدمات صورت گرفته توسط این موسسه بصورت رایگان بوده یادآور شد: با کارهای صورت گرفته توانسته رضایتمندی خوبی در بین مردم حاصل شود.

وی در خصوص برنامه های سال آینده وزارت بهداشت نیز گفت: با توجه به اینکه هنوز بودجه سال آینده مشخص نشده نمی توان برنامه ای اعلام کرد و انشاء الله متناسب با بودجه برنامه ها اعلام خواهد شد.

در ادامه وزیر بهداشت و درمان، استاندار بوشهر، معاون سیاسی استاندار و فرماندار دشتی از موسسه نورآوران سلامت بازدید وبا برخی از بیماران دیدار و گفتگو کردند.

کد مطلب 2501600

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