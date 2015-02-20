رونق تولید در پارس جنوبی حاصل مدیریت صحیح منابع است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یوسفی عصر جمعه در دیدار با امام جمعه، شهردار، رییس و اعضای شورای اسلامی شهر سیراف اظهار داشت: تلاش‌های بسیار زیادی به منظور توسعه صنعت نفت در کشور صورت گرفته است و در منطقه ویژه پارس نیز شاهد این موفقیت‌ها هستیم.

وی با بیان اینکه موفقیت‌های کنونی صنعت نفت با اتکا به توان اجرایی و مدیریتی کشور و بدون مشارکت قابل توجه خارجی‌ها به دست آمده است، افزود: فاز ۱۲ به عنوان بزرگ‌ترین پالایشگاه پارس جنوبی با فعالیت همزمان شش ردیف شیرین سازی گاز ترش در مدار تولید قرار دارد.

یوسفی همچنین به پیشرفت‌های قابل توجه دیگر فازهای اولویت‌دار پارس جنوبی اشاره کرد و افزود: فازهای ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی نیز در حال تصفیه گاز هستند و با تلاش‌های صورت گرفته سال آینده به بهره‌برداری و تولید کامل می‌رسند.

وی اضافه کرد: امسال وزارت نفت و دولت تدبیر و امید وعده داده بود که ۱۰۰ میلیون متر مکعب در روز به تولید گاز کشور اضافه شود که این مهم محقق شده است که دستاوردی عظیم برای کشور است.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس همچنین از حمایت‌ها و امیدبخشی ائمه جمعه و جماعات در خطبه ها و منابر تقدیر کرد و بیان داشت: تریبون های مذهبی کشور بهترین جایگاه برای امیدبخشی به مردم و ارایه اطلاعات درباره موفقیت ها و دستاوردهای کشور است.

وی ادامه داد: ۳۵۰ میلیارد ریال طی سال جاری برای ارائه خدمات عام المنفعه و اجرای پروژه های عمرانی و توسعه‌ای در سراسر استان بوشهر از طرف وزارت نفت در قالب مصوبات سفرهای رهبری و پروژه های مصوب گذشته تخصیص و پرداخت شده است.

یوسفی با اشاره به اجرای کامل مصوبات سفر مقام معظم رهبری به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، اضافه کرد: منطقه سیراف فراتر از محدوده جغرافیایی و به عنوان نماد قدمت و عظمت تاریخی جنوب ایران شناخته می شود.

وی همچنین از ایجاد و راه‌اندازی هشت پالایشگاه کوچک میعانات گازی در سیراف خبر داد و اذعان داشت: با ایجاد این پالایشگاه‌ها مشکلات ناشی از محدودیت بازار برای فروش میعانات گازی در فصل زمستان از بین خواهد رفت.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: امسال مراحل مطالعاتی و فنی تعهد وزارت نفت برای احداث تقاطع غیر همسطح در بندر سیراف انجام و پس از اخذ مصوبات و مجوزهای اولیه جهت تایید نهایی در اختیار هیات مدیره شرکت ملی نفت قرار گرفته است.