پیروزی تیم والیبال کاله آمل برابر اراک

به گزارش خبرنگار مهر، تیم كاله جوان در مرحله اول پلی آف لیگ دسته اول والیبال شامگاه جمعه در سالن پیامبر اعظم آمل به مصاف تیم شهرداری اراك رفت كه در سه ست متوالی با امتیاز های ۲۵بر۲۲، ۲۵ بر۲۰و ۲۵بر۱۶ حریف خود را از پیش رو برداشت.

تیم كاله جوان در صورت پیروزی در بازی برگشت مقابل نماینده اراك به جمع چهارتیم پایانی لیگ دسته اول والیبال راه پیدا می كند.

هزاران هواداران آملی كه درسالن پیامبر اعظم حضور داشتند شعار می دادند و از مسئولین خواستار تیم لیگ برتری بودند.

حسین كاظمی سرمربی تیم والیبال كاله جوان درگفتگو با خبرنگاران گفت: بازی خیلی خوبی مقابل تیم اراك به نمایش گذاشته ایم.

وی تصریح كرد:بازی بسیار حساسی بود تیم اراك بازیكنان خوب وتوانایی در اختیار دارد و ما تلاش میكنیم دربازی برگشت هم بتوانیم این تیم را شكست دهیم.

سرمربی تیم والیبال كاله جوان به عملكرد بازیكنان كاله جوان اشاره كرد وگفت::بازیكنان عملكرد خوبی داشتند تمامی تاكتیك های فنی كه به آن ها منتقل كرده بودیم را اجرا كردند.

كاظمی از هواداران آملی تشكر كرد وافزود:برای اولین بار سكوهای سالن پیامبر اعظم برای تیم كاله جوان پرشده كه از بابت خیلی خوشحالم وامیدوارم در بازی های آینده مارا مورد حمایت خود قرار دهند.