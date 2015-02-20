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۱ اسفند ۱۳۹۳، ۲۰:۲۴

بهزیستی اصفهان قهرمان سوپرلیگ گلبال شد

بهزیستی اصفهان قهرمان سوپرلیگ گلبال شد

تیم بهزیستی اصفهان به عنوان قهرمانی یازدهمین دوره رقابت‌های سوپر لیگ گلبال دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون نابینایان و کم‌بینایان، در رقابت‌های فصل جاری سوپر لیگ گلبال که با حضور 9 تیم و در 2 مرحله رفت و برگشت برگزار شد، تیم بهزیستی اصفهان در جایگاه نخست ایستاد.

مناطق نفت خیز جنوب دوم شد و تیم‌ تعاونی میزان خراسان رضوی هم در جایگاه سوم قرار گرفت.

نتایج روز پایانی مرحله برگشت این رقابت‌ها که در مشهد برگزار شد به شرح زیر است:
* هیات نابینایان اردبیل 8 - تعاونی میزان خراسان رضوی 9
* بهزیستی اصفهان 9 - مناطق نفت خیز جنوب 13
* شهید هرندی تهران 12- کیهان بد تهران 13
* هیات نابینایان کرمان 10- هیات نابینایان تویسرکان 4
* هیات نابینایان اردبیل 3- مناطق نفت خیز جنوب 10
* تعاونی میزان خراسان رضوی 3- بهزیستی اصفهان 8
* شهید هرندی تهران 14- هیات نابینایان تویسر کان 8
* کیهان بد تهران 11- هیات نابینایان کرمان 9

تیم های هیات نابینایان کرمان، هیات نابینایان مازندران و هیات نابینایان تویسرکان نیز در پایان رقابتهای فصل به دسته اول لیگ گلبال سال آینده سقوط کردند.

کد مطلب 2501610

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