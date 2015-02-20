بهزیستی اصفهان قهرمان سوپرلیگ گلبال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون نابینایان و کمبینایان، در رقابتهای فصل جاری سوپر لیگ گلبال که با حضور 9 تیم و در 2 مرحله رفت و برگشت برگزار شد، تیم بهزیستی اصفهان در جایگاه نخست ایستاد.
مناطق نفت خیز جنوب دوم شد و تیم تعاونی میزان خراسان رضوی هم در جایگاه سوم قرار گرفت.
نتایج روز پایانی مرحله برگشت این رقابتها که در مشهد برگزار شد به شرح زیر است:
* هیات نابینایان اردبیل 8 - تعاونی میزان خراسان رضوی 9
* بهزیستی اصفهان 9 - مناطق نفت خیز جنوب 13
* شهید هرندی تهران 12- کیهان بد تهران 13
* هیات نابینایان کرمان 10- هیات نابینایان تویسرکان 4
* هیات نابینایان اردبیل 3- مناطق نفت خیز جنوب 10
* تعاونی میزان خراسان رضوی 3- بهزیستی اصفهان 8
* شهید هرندی تهران 14- هیات نابینایان تویسر کان 8
* کیهان بد تهران 11- هیات نابینایان کرمان 9
تیم های هیات نابینایان کرمان، هیات نابینایان مازندران و هیات نابینایان تویسرکان نیز در پایان رقابتهای فصل به دسته اول لیگ گلبال سال آینده سقوط کردند.
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