طنزپردازی‌ با توجه به مشکلات مردم انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر،‌ رضا رفیع عصر دیروز در جشنواره «طنزستان» شهر بهارستان برگزاری این جشنواره با محوریت فرهنگ شهروندی را مناسب دانست و ادامه داد: برای رسیدن به زندگی مطلوب‌تر شهری ضروری است که فعالیت‌های فرهنگی آنهم به صورتی که نظر عموم شهروندان را جلب کند، مورد توجه باشد.

وی با بیان اینکه طنز پردازان باید به تمام اتفاقات ریز و درشت جامعه توجه کافی داشته باشند، ادامه داد: در این راستا طنزپردازان باید با بررسی وضعیت کشور و همچنین وعده‌‌های نا فرجام مسئولین آنها را در راستای چرایی عدم اجرای تعهدات به چالش بکشند.

این طنزپرداز کشورمان در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر در کشور و با توجه به تحمیل تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی،‌ شهری و اجتماعی نیاز به کمک های اولیه در زمینه بهداشت روان به شدت احساس می‌شود،‌ اظهار داشت: اعتقاد دارم که در زمینه بهداشت روان و اخلاق شهروندی نیاز به پایگاه‌‌های امدادی وجود دارد و از این رو برنامه‌ریزی برای ایجاد شادی و نشاط در جامعه امری ضروری است.

وی با تاکید بر اینکه لبخند حلال باید مورد توجه جدی قرار گیرد، افزود: در این راستا باید توجه داشته باشیم که برای خنداندن نباید کسی را رنجاند و از این رو به تمسخر گرفتن برخی از قومیت‌ها و ارزش‌ها لبخند حلال نیست.

رفیع با تاکید بر توجه به لبخند حلّال نیز اظهار داشت: آنچه در گذشته در قالب طنز و مشکلات جامعه عنوان شده است امروز کارایی ندارد و از این رو باید طنزپردازی‌های جدید با توجه به مشکلات مردم امروز انجام شود.