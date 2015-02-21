تبریزقطب توریسم درمانی می شود/تجهیزات بیمارستان تبریز بی نظیر است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری شامگاه جمعه در افتتاح فاز اول بیمارستان بين‌المللي تبريز اظهار داشت: این بیمارستان سال ها به صورت نیمه کاره ای رها شده بود که یکی از دلایل آن مشکلات اقتصادی و نوسانات ارز بود و در صورت نبود این مشکلات سه سال قبل شاهد افتتاح کامل این بیمارستان بودیم.

رئیس شورای شهر تبریز با اشاره به اینکه این بیمارستان در مساحت ۴۵ هزار مترمربع و در زیربنای ۴۶ هزار مترمربع ساخته می شود، گفت: این بیمارستان شامل بخش های بستری، اورژانس، اتاق عمل، رادیولوژی، داروخانه و آزمایشگاه است که در همین چند روز بالای ۳۰ نفر بیمار در آن بستری شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه این بیمارستان ۱۳۰ نفر سهامدار دارد، گفت: تجهیزات این بیمارستان در کشور و حتی منطقه بی نظیر است.

دبیری افزود: البته با وجود تجهیزات بالای این بیمارستان نرخ خدمات آن برابر نرخ مصوب وزارت بهداشت است که البته با کلیه بیمه ها نیز قرارداد بسته ایم.

وی با بیان اینکه با افتتاح این بیمارستان شاهد پذیرش بیماران از نقاط مختلف کشور و حتی کشورهای همسایه خواهیم بود، گفت: کیفیت خدمات در این بیمارستان به حدی مطلوب خواهد بود که می توانیم بیمارانی را برای درمان به این شهر جذب کنیم.

مديرعامل بيمارستان بين‌المللي تبريز ادامه داد: افتتاح این بیمارستان خصوصی گامی در جهت تحقق فرمایشات رهبری برای تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد بود تا به این وسیله وابستگی اقتصاد کشور را به نفت کمتر و کمتر کنیم.

رئیس شورای شهر تبریز افزود: تبریز در آینده ای نزدیک قطب سلامت کشور خواهد بود البته این بیمارستان نه تنها از نظر درمان بلکه در زمینه های آموزش پزشکی نیز مفید خواهد بود.

همکاری بخش خصوصی در حوزه درمان را ارج می نهیم

محمد حسین صومی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز در این مراسم اظهار داشت: هم اکنون در کل استان پنج هزار و ۴۰۰ تخت درمانی داریم که هزار تخت در شهرستان ها بوده، همچنین دو هزار و ۶۰۰ تخت مربوط به دانشگاه و هزار و ۴۰۰ تخت دیگر نیز مربوط به مراکز دولتی غیردانشگاهی و خصوصی می شود.

وی با بیان اینکه ۳۰ درصد بار درمانی استان به دوش بخش خصوصی است، گفت: سیاستی که مسئولان دانشگاه علوم پزشکی دنبال می کنند تامین فضای کافی برای ارائه خدمت مناسب است که باید در این زمینه از تمامی توانمندی های بخش خصوصی بهره مند شویم.

صومی ادامه داد: ایجاد فضای کافی برای مشارکت همه مردم یکی از مهم ترین اهداف دولت به ویژه در بخش سلامت است، همچنین از سوی دیگر به دنبال ایجاد محیط کاری مناسب در بخش دولتی هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با بیان اینکه به دنبال اجرای مرحله سوم طرح تحول نظام سلامت هستیم، گفت: طبق نظرسنجی های انجام شده همه از اجرای مرحله سوم این طرح رضایت دارند.

وی افزود: باید قبول کنیم که تمامی پزشکان جامعه با تلاش و زحمتی باور نکردنی به جایگاه خود دست یافته اند که دولت در پی حمایت از این افراد است.

صومی با اشاره به اینکه اجرای طرح تحول نظام سلامت را نباید تنها به نفع پزشکان متصور شد بلکه این طرح درصدی از وظایف نظام سلامت در قبال کارکنان را شامل می شود، گفت: همواره در پی حمایت از کارکنان بخش درمانی کشور هستیم.