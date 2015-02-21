برنامه های فرهنگی هرمز با هماهنگی شورای فرهنگ عمومی انجام شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت السلام محمد کاظم مناقبیان در جلسه شورای اداری بخش هرمز با اشاره به بحث فرهنگی در این جزیره بیان داشت: با توجه به اینکه فصل گردشگری این جزیره است باید به مسئله مهم فرهنگی در این جزیره توجه بیشتری صورت بگیرد.

امام جمعه هرمز با تقدیر و تشکر از حضور میلیونی مردم انقلابی ایران اسلامی در راهپیمایی روز 22 بهمن عنوان کرد: ملت ایران بار دیگر ثابت کرد، همیشه پشت سر ولایت فقیه هستند و خواهند ماند و هر کجا که لازم باشد با امر رهبری به میدان خواهند آمد.

مناقبیان، با بیان اینکه ملت ایران اسلامی با تمام قوا گوش به فرمان ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله امام خامنه‌ای هستند گفت : پیامی که ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن به دنیا مخابره کرد این بود که ملت ایران همیشه در صحنه بوده و دلبسته نظام و رهبری هستند.

وی بااشاره به حضور گردشگران در این جزیره گفت: بارها در خطبه های نماز جمعه بر مسئله مهم فرهنگی تاکید کردم که با توجه به حضور گردشگران و هموطنان عزیزمان جهت بازدید از این جزیره زیبا و بکر به شئونات اسلامی توجه ای ندارند که با همکاری همه دستگاه های انقلابی به این مسئله توجه بیشتری کنیم.

امام جمعه هرمز عنوان کرد: عده ای بد حجاب نیستند بلکه بی حجاب هستند و به شئونات اسلامی در این جزیره شهید پرور و انقلابی توجه ای ندارند که باید با آنها برخورد بشود.

وی اظهار داشت: عده ای از همین افراد در کنار سواحل زیبای این جزیره به صورت مختلط با همدیگر به شنا مشغول می شوند که این عمل خوشایند این جزیره انقلابی نیست .

امام جمعه هرمز بیان داشت: بنده همه مسائل فرهنگی را رصد می کنم و به عنوان رئیس شورای فرهنگ عمومی این دغدغه را دارم که این ناهنجاری ها دامن جوانان و دختران ما را هم بگیرد. همه دستگاه ها موظف هستند برای برطرف شدن این مشکلات فرهنگی با شورا همکاری بیشتری کنند.

مناقبیان با اشاره به اینکه همه کار های فرهنگی باید زیر نظر امام جمعه باشد گفت: متاسفانه یک کار فرهنگی بلکه ضد فرهنگی در این جزیره در حال رخ دادن است. عده ای به نام هنرمند با بدترین پوشش در این جزیره قدم می زنند که نباید اینگونه باشد.

امام جمعه هرمز با اشاره به شایعاتی که امام جمعه هرمز از ساخت فرشی ممانعت کرده گفت: شایعاتی در این خصوص که امام جمعه از ساخت فرش خاکی ممانعت کرده و مانع توسعه گردشگری است یک حرف غلطی است، ولی اگر بناست یک کار فرهنگی در این جزیره صورت بگیرد باید در چارچوب ضوابط قانونی انجام شود، نه اینکه هر کس به بهانه هنرمند هر کاری که دلش خواست انجام بدهد.

امام جمعه هرمز بیان داشت: خیلی بداست که امام جمعه یک شهر روی یک قضیه حساس باشد و موضع گیری کند و عده ای شایعاتی مبنی بر اینکه امام جمعه در جهت توسعه گردشگری این جزیره مخالف است عنوان کنند.

وی گفت: مردم این جزیره در طول سال کاری نداشتن و یا گردشگری در این جزیره حضور پیدا نکرده که راهی برای کسب درآمد مردم باشد فقط همین چند روزی که فرش خاکی ساخته می شود مردم در آمد دارند. بلکه این خلاف این شایعات است که مردم فقط چشم امیدشان به همین فرش خاکی است، مگر در طول سالی که این اثر هنری خراب می شود گردشگری از این جزیره بازدید نمی کند بلکه بازدید دارند پس در آمد مردم تنها به این اثر هنری وابسته نیست.

امام جمعه هرمز بیان داشت: قبول داریم که در آمد مردم کفاف زندگیشان نیست، ولی همه چیز را نباید به این فرش خاکی ربط بدهیم که عده ای از این گفته ها سود ببرند .

مناقبیان با اشاره به نزدیکی ایام دهه فاطمیه گفت: چند روز دیگر ایام فاطمیه است و اوج حضور گردشگران به این جزیره که در جهت استفاده صحیح از منابع و جلوگیری از ناهانجاری های اجتماعی و فرهنگی در این ایام باید مسئولین دستگاه های انقلابی به این مسئله توجه بیشتری داشته باشند .

امام جمعه هرمز عنوان کرد: با توجه به اینکه بحث ضعف فرهنگی در کشور که حتی صدای مراجع در این خصوص در آمده و رهبر معظم انقلاب از وضعیت فرهنگی واقعا دلخورند ما باید در راستای شعار سال که همان فرهنگ و اقتصاد است حرکت کنیم.

وی دامه داد: مسئله مهمی که امروز در کشور ما مطرح است موضوع فرهنگ است که مانند اکسیژن و هوا در جامعه است و اگر آلوده شود برای جامعه نیز مضر خواهد بود .

حجت السلام مناقبیان بیان داشت: ما نه مخالف گردشگری و نه توسعه این جزیره بلکه توسعه این جزیره باید در مسیر خودش هدایت بشود.

امام جمعه هرمز خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه های اصلی ما برنامه ریزی صحیح برای بحث گردشگری از سوی مسئولان است و ما نیز حامی گردشگری و موافق توسعه آن هستیم و از هیچ کمکی دریغ نمی کنیم، زیرا موجب رونق اقتصادی شهر می شود اما باید مدیریت گردشگری، مدیریت واحد و مشخص باشد و کل مردم از بحث گردشگری بهره ببرند و درآمد حاصل از آن در توسعه شهر استفاده شود.

وی اظهارداشت: باید با همکاری هم مشکل فرهنگی را حل کنیم، نه اینکه در این خصوص توجه ای نداشته باشیم که عده ای راحت و در کمال امنیت در شهر شهید پرور هرکاری که می خواهند بکنند و وظیفه همه دستگاه هاست که نسبت به این مسائل حساس باشند.

امام جمعه هرمز بیان داشت: عده ای در لوای قانون کار غیر قانونی انجام می دهند و هرکس که دلش بخواهد مجوزی بگید و در کنار آن کار غیر قانونی انجام بدهد.

وی با اشاره به راه اندازی کمپ غیر مجاز دراین جزیره گفت ما که نمی توانیم سرمان را مانند کبک زیر برف کنیم و هیچ دغدغه ای نداشته باشیم پس آن غیرت اسلامی ما کجا می رود که هرکسی هر کاری که دلش خواست انجام بدهد و ما بی تفاوت باشیم .

وی با انتقاد از راه اندازی هفته فرهنگی هرمز گفت: هرکسی بدون هماهنگی با شورای فرهنگ عمومی هفته ای تحت عنوان هفته فرهنگی هرمز راه اندازی بکند خلاف کرده و با آن بشدت برخورد خواهیم کرد.

مناقیبان اظهارداشت: عده ای به نام هنرمند و بدون هماهنگی با شورای فرهنگ عمومی و اداره فرهنگ و ارشاد هرمز هفته فرهنگی تعریف می کند که این امر موجب نارضایتی مردم و مسئولان خواهد بود.

عدم رضایت از تردد دریایی بین هرمز و بندر عباس

شهردار هرمز در این جلسه بااشاره به استقرار چند شناور از رده خارج شده در مسیر هرمز گفت: شناورانی که در مسیر هرمز و بندرعباس در حال جابه جایی مسافر هستند شناوران در خور و شان این مردم نیست.

محمد آزموده بیان داشت: این شناورانی که در این مسیر در حال تردد هستند با توجه به اینکه ماده احتراقی آن از گازوئیل است و دود سربی تولید می کند و مسافرین از همین دود استنشاق می کند موجب بروز سرطان خواهد شد که خیلی خطر ناک است.

شهردار هرمز در ادامه اظهارداشت: برخی از جوانان این جزیره که قصد سرمایه گذاری در خصوص ساخت محل های اقامتی و رستوران در این جزیره هستند پس از دریافت همه مجوزات و استعلامات قانونی با چالشی مواجه می شوند به نام مسکن و شهرسازی که با سنگ اندازی مانع این سرمایه گذاری در هرمز می شود.

ادارات هرمز چارت سازمانی ندارند

مهدی سلامتی سرپرست اداره فرهنگ وارشاد هرمز درا ین جلسه عنوان کرد ادارات هرمز هنوز چارت سازمانی ندارند و در خصوص سهمیه استخدامی این جزیره ردیفی برای جذب نیرو ندارد و حق جوانان این جزیره پایمال می شود.