به گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون گجت های بسیاری تولید و روانه بازار فناوری شده اند، مانند گجت هایی برای لاغری، گجت هایی برای نمایش میزان سوخت و ساز بدن و ... اما مخترعان ژاپنی گجت هوشمند متفاوتی را تولید کرده اند که به گجت هوشمند خوردنی لقب گرفته است. Dole بزرگترین عرضه کننده میوه و سبزیجات دنیا اعلام کرده که قصد دارد اولین گجت پوشیدنی خوردنی دنیا را تولید کند.

موز یکی از میوه هایی است که از آن با عنوان میوه ای پر انرژی یاد می شود. اکنون این میوه تبدیل به یک موز هوشمند خواهد شد. همزمان با برگزاری ماراتون توکیو، موز هوشمندی مجهز به یک نمایشگر LED عرضه خواهد شد تا ورزشکاران با کمک آن بتوانند از میزان ضربان قلب و همینطور مدت زمان باقی مانده مسابقه آگاهی پیدا کنند.



از دیگر قابلیت های این موز می توان به توئیت هایی اشاره کرد که شرکت کنندگان و طرفداران می توانند برای ورزشکار مورد علاقه خود ارسال کنند و با نمایش این نوتیفیکیشن ها روی موز هوشمند، ورزشکار می تواند انرژی و روحیه مضاعفی را به دست آورد.



نمایشگر LED در داخل موز قرار می گیرد و ورزشکار حتی در پایان مسابقه می تواند لذت خوردن موز را نیز تجربه کند. موز هوشمند دور مچ کاربران بسته شده و از طریق یک سیم نیز به دستگاهی مخصوص متصل شده و ارتباط برقرار می کند.