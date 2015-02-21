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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۵۶

ارسال فایل‌های حجیم با اپلیکیشن دراپ باکس

ارسال فایل‌های حجیم با اپلیکیشن دراپ باکس

کاربران برای ارسال فایل های حجیم خود با مشکل مواجه هستند و قادر به ارسال فایل های حجیم خود نیستند، اما با برنامه دراپ باکس این امکان فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیاری از سرویس های الکترونیکی مانند جی میل، یاهو ، Outlook و ... اجازه ارسال فایل با حجم محدودی را به کاربران می دهند اما اگر کاربری نیاز به ارسال فایل های حجیم داشته باشد، پس چه راهی وجود دارد؟

دراپ باکس  Dropbox یکی از سرویس های ابری محسوب می شود که کاربران با کمک آن می توانند فایل های مورد نظرشان را در پنل های بخصوصی با دوستانشان به اشتراک بگذارند.  این برنامه از قابلیت نصب بر روی پلتفورم های اندروید 2.3 به بالا برخوردار بوده تا کاربران نه تنها بتوانند فایل های خود را مدیریت کنند بلکه قادر به ارسال آنها نیز باشند.

کاربران پس از ثبت نام و دریافت حساب کاربری می توانند حجم 2 گیگابایتی رایگانی را در اختیار داشته باشند اما برای در اختیار داشتن فضای بیشتر بایستی برای آن هزینه پرداخت کرد.

dropbox

کد مطلب 2501624

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