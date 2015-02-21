تقدیر از تیم نایب قهرمان لیگ برتر ووشو بانوان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه گذشته در تالار ماهان کرج از تیم نایب قهرمان لیگ برتر بانوان کشور با حضور هیئت ووشو البرز، و ورزشکاران و برخی مسئولان تقدیر شد.

اسماعیل سایه افکن رییس هیات ووشو استان البرز در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: لیگ برتر ووشو بانوان کشور از مهرماه سال جاری با حضور ۹ تیم کلید خورد که در نهایت با رقابت تیم ها در ۸ مرحله تیم سون هیل نماینده استان البرز در این رقابت ها عنوان نایب قهرمانی را پس از تیم دانشگاه آزاد اسلامی و بالاتر از شهرداری های سیستان و بلوچستان به دست آورد.

سایه افکن در ادامه تاکید کرد: ۲۶ ووشو کار در دو بخش تالو و ساندا با هدایت فنی خدیجه زینال زاده از قهرمانان اسبق آسیا و مربیان برجسته کشور برای نماینده استان البرز مبارزه کردند و در دومین حضورشان به مقام دوم این مسابقات رسیدند.

این مسئول گفت: حامی مالی این تیم برای پاسداشت زحمات بازیکنان و کادر فنی مراسم تجلیلی برگزار کرد و طی آن از اعضای تیم به واسطه کسب این موفقیت تقدیر به عمل آمد.

سایه افکن تصریح کرد: مدیران شرکت سون هیل علاقمندند این تیم را برای فصل آتی لیگ برتر کشور نیز حمایت کنند و کسب قهرمانی مسابقات را هدف قرار داده اند.

رییس هیات ووشو استان البرز در پایان حضور حامیان مالی در این هیات ورزشی را برای کمک به توسعه این ورزش مثبت ارزیابی کرد و بیان کرد: هیات ووشو البرز توانسته در جذب حامیان مالی برای تامین هزینه حضور تیم های خود در لیگ های کشور پیشگام باشد و بر همین اساس در سال جاری تیم بانوان در لیگ برتر و تیم آقایان در لیگ یک کشور با حمایت صاحبان کالا و سرمایه حضور یافتند و به هیات این فرصت داده شد تا اعتبارات محدود خود را صرف استعدادیابی و کار بر روی سنین پایه کند.