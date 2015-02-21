محمد محمودی رییس هیات فوتبال استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: کانون مربیان فوتبال البرز که اخیرا کار خود را آغاز کرده است با همکاری کمیته آموزش اقدام به برگزاری کلاس های دانش افزایی با حضور مجید جلالی سرمربی تیم سایپای البرز کرده است.

محمودی در ادامه خاطرنشان کرد: خوشبختانه با هماهنگی باشگاه سایپا و همچنین سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کرج، در تاریخ ۸ اسفندماه کلاس های دانش افزایی در تالار شهیدان نژادفلاح برگزار می شود، و مربیان فوتبال استان در این کلاس ها از آخرین علم روز مربیگری توسط یکی از مربیان خوشنام و علم گرای فوتبال کشور بهره مند می شوند.

این مسئول با بیان اینکه سرمربی سایپا همواره برای ارتقای سطح مربیان البرزی علاقه نشان داده است، بیان کرد: مجید جلالی با توجه به مسئولیتی که در کانون مربیان کشور دارد و همچنین حضورش در باشگاه سایپا به خوبی از فضای فوتبال استان آگاهی دارد.

رییس هیئات فوتبال استان البرز در پایان به پتاسیل بالای مربیان این استان اشاره کرد و گفت: تعداد زیادی از مربیان البرزی هم اکنون هدایت تیم های لیگ کشور را بر عهده دارند و عملکرد خوبی هم از خود نشان داده اند، این موضوع می تواند با برگزاری این گونه کلاس ها و حضور و تدریس اساتید مطرح روند بهتری به خود بگیرد.